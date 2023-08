«My Big Fat Fabulous Life» geht ab September dienstags auf Sendung

US-Fernsehen

Der Fernsehsender TLC wird die Factual-Serie gemeinsam mit «Welcome to Plathville» vom Anker lassen.

Diesen September kehrenundam Dienstagabend ab dem 5. September um 21.00 Uhr bzw. 22.00 Uhr zu TLC zurück. Diese beiden Serien zeigen die Höhen und Tiefen der sich verändernden Familiendynamik und die herzlichen, nachvollziehbaren Reisen, die mit der Navigation durch die Wendungen des Lebens einhergehen, werden in vollem Umfang zu sehen sein.In dieser neuen Staffel von «My Big Fat Fabulous Life» trauert die Familie Thore über den verheerenden Verlust von Whitneys Mutter Babs. Whitney will ihrem Vater unbedingt helfen, wieder Freude am Leben zu finden, und hilft ihm, eine Wunschliste zu erstellen. Doch ein lang gehütetes Geheimnis aus der Vergangenheit kommt ans Licht – Whitney hat eine Schwester, von der sie nie etwas wusste. Ist dies der Beginn einer neuen, erweiterten Familiendynamik? Die Serie wird von der Pilgrim Media Group, einem Lionsgate-Unternehmen, für TLC produziert.Das Leben der Familie Plath sieht in dieser neuen Staffel von «Welcome to Plathville»ganz anders aus, denn die Eltern Kim und Barry leben getrennt und sind auf dem Weg zur Scheidung. Ihre fünf jüngsten Kinder teilen sich ihre Zeit mit Barry und Kim, die nun getrennt leben, während die älteren Kinder ihre Unabhängigkeit weiter erkunden. Moriah findet zu ihrem Glauben an Gott zurück, während sie gleichzeitig ihre Rolle als Rebellin der Familie beibehält und sich weitere Tattoos stechen lässt. Moriah ist auch mit ihrer ehemaligen besten Freundin und Ethans Frau Olivia aneinandergeraten und trifft eine umstrittene Entscheidung. Micah ist in Kalifornien auf sich allein gestellt, aber er bleibt in Kontakt und spielt eine Schlüsselrolle bei der Verbesserung der Kommunikation in der Familie untereinander. Er beeinflusst seinen Vater, Barry, dazu, sich auf eine neue Fitnessreise zu begeben. Kim begibt sich auf ihre eigene Reise, als sie auf der Suche nach einer neuen Liebe in die Welt der Partnerschaften eintritt. Währenddessen spitzen sich die grundlegenden Unterschiede in den Familienwerten zwischen Ethan und Olivia zu. Beteiligen Sie sich an der Unterhaltung mit #WelcomeToPlathville. A. Smith & Co. Productions produziert die Doku-Soap für für TLC.