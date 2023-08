«The Pact» kehrt Ende des Monats zurück

US-Fernsehen

Die neue Staffel ist bei Sundance Now und AMC+ zu sehen.

Die Sundance-Now-Anthologieseriekehrt für eine spannende zweite Staffel mit zwei Episoden am Donnerstag, den 31. August, auf Sundance Now und AMC+ zurück. Weitere Episoden werden wöchentlich, jeweils donnerstags, auf beiden Plattformen ausgestrahlt. In der neuen sechsteiligen Staffel von Serienschöpfer Pete McTighe («A Discovery of Witches», «Clickbait») wird die Serie eine völlig neue Geschichte mit einer brandneuen Besetzung erzählen, wobei das wunderschöne walisische Setting und der Fokus auf Geheimnisse und Lügen beibehalten werden.In Staffel zwei versuchen die Sozialarbeiterin Christine (BAFTA-Preisträgerin Rakie Ayola, «Grace», «Black Mirror», die bereits in der ersten Staffel auftrat, in dieser aber eine völlig andere Rolle spielt) und ihre erwachsenen Kinder Will (Lloyd Everitt, «The Sandman», «Flack»), Jamie (Aaron Anthony, «Emmerdale Farm», «Behind Her Eyes») und Megan (Mali Ann Rees, «Keeping Faith», «Mammoth») nach dem tragischen Tod ihres Bruders Liam wieder auf die Beine zu kommen. Als Megans Hochzeit näher rückt, wird ihr Leben auf den Kopf gestellt, als ein Fremder, Connor (Jordan Wilks, «Lagging», «The Devolution of the Species», in der Stadt auftaucht und eine außergewöhnliche Verbindung aufdeckt.Die Staffel wurde von McTighe geschrieben, Joy Wilkinson hat die Episoden 204 und 205 verfasst. Nicole Volavka führte bei den ersten drei Episoden Regie, während Christiana Ebohon-Green bei den letzten drei Episoden Regie führte. Die Staffel wird von McTighe, Elwen Rowlands, Hayley Manning, Ben Irving, Helen Perry, Rakie Ayola und Adam Knopf produziert. Das in Cardiff ansässige Unternehmen Little Door Productions produziert die Serie.