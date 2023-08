Kabel Eins holt «Die Lieblingsmarken der Deutschen» zurück

TV-News

Der Privatsender verpasst der Reportage-Reihe ab Ende August einen neuen Sendeplatz.

Kabel Eins hat zwei Tage in der Woche, in der man in der Primetime auf eigenproduzierte Inhalte setzt: der Sonntag und der Donnerstag. Im vergangenen Sommer debütierte am Sonntagabend die Reportage-Reihe, die sowohl am Vorabend als auch zur besten Sendezeit platziert wurde. Im Schnitt verzeichnete Kabel Eins eine Reichweite von 0,55 Millionen, was einem leicht unterdurchschnittlichen Marktanteil von 2,6 Prozent entsprach. Mit 0,25 Millionen 14- bis 49-jährigen Fernsehzuschauern durfte man sich über eine gute Einschaltquote von 5,1 Prozent freuen.Kabel Eins hat für den 31. August eine neue Staffel des Formats angekündigt, die nun nicht mehr sonntags, sondern am Donnerstagabend ab 20:15 Uhr über den Sender geht. Prominente wie Ingo Appelt, Sarah Bora, Eko Fresh, Joey Heindle, Janine Kunze, Mark Kühler, Tommy Scheel, Aaron Troschke, Madita van Hülsen und Jasmin Wagner beleuchten in der ersten Folge gemeinsam mit Experte Jon Christoph Berndt das Imperium der Supermarkt-Kette Lidl.Im vergangenen Jahr wurden die Marken Aldi, IKEA, LEGO und McDonald's porträtiert. Die Folgen sind allerdings nicht bei Joyn verfügbar.