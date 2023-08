BBC dreht Andrew-Tate-Doku

England

Investigativ-Journalist Matt Shea und Regisseur Jamie Tahsin reisen für den Film an die Originalschauplätze.

Im Juni wurde der umstrittene Influencer Andrew Tate wegen Vergewaltigung, Menschenhandel und Bildung einer organisierten Verbrechergruppe zur sexuellen Ausbeutung von Frauen angeklagt. Nun haben BBC Three und BBC Current Affairs die Dokumentationangekündigt. Dieser investigative Film soll den Zuschauern Einblicke in das internationale Netzwerk geben, das von den Tate-Brüdern geleitet wird.Zum ersten Mal wird das Publikum den inneren Kreis hinter Andrew Tate kennenlernen, die Personen entlarven, die ihm geholfen haben, sich zu einer globalen Galionsfigur zu entwickeln, die Ideologien und Ziele von Tate und seinem Kreis erforschen und enthüllen, wie sein globales Netzwerk möglicherweise Hunderte von Opfern hinterlassen hat. Der investigative Reporter Matt Shea und der Regisseur Jamie Tahsin werden das Publikum von Rumänien nach Buenos Aires und in die USA führen, um das Ausmaß und die Art von Andrew Tates Einfluss zu verstehen.Reporter Matt Shea sagt: "Wir haben nun vier Jahre lang gegen Andrew Tate und seinen inneren Kreis recherchiert und sind fast bereit, zu enthüllen, was wir aufgedeckt haben. In dieser Dokumentation decken wir Tates globales Netzwerk auf, das sich über mehrere Kontinente erstreckt und möglicherweise Hunderte von Opfern betrifft, und versuchen schließlich herauszufinden, wer wirklich hinter Andrew Tate steckt."Nasfim Haque, Head of Content, BBC Three, sagt: "Die Zuschauer haben Tahsins und Sheas aufschlussreiche erste Dokumentation über Andrew Tate geliebt, dieser Film setzt ihre brillante Ermittlungsarbeit fort und enthüllt noch mehr darüber, wie Tate und seine Organisation ihr globales Netzwerk betreiben." Joanna Carr, News Controller, Long Form Commissioning, sagt: "Dies ist ein starker Film, der die Aktivitäten von Andrew Tate und denen, die eng mit ihm zusammenarbeiten, beleuchtet. Er wird uns helfen zu verstehen, wie und warum Andrew Tate so viele junge Menschen in Großbritannien und in der ganzen Welt beeinflussen kann."Mike Radford, Executive Producer des Dokumentarfilms, teilte mit: "Der Dokumentarfilm ist ein Beweis für die Hartnäckigkeit und das Engagement von Matt und Jamie bei der Untersuchung von Andrew Tate und seiner Organisation. Es ist wichtig, dass so viele Menschen wie möglich über die Machenschaften von ihm und seinen engen Mitarbeitern aufgeklärt werden."