Sat.1 Emotions zeigt italienischen Straßenfeger

TV-News

Im Oktober 2020 schalteten bei Rai1 mehr als vier Millionen Menschen für «Io ti cercherò» ein.

Der Fernsehsender Sat.1 Emotions hat ab Montag, den 28. August, einen echten Straßenfeger Italiens im Programm. Die Serie, die bei Rai1 unter «Io ti cercherò» über vier Millionen Zuschauer im Oktober 2020 anlockte. Beim deutschen Pay-TV-Sender wird die Serie allerdings erst ab 23.35 Uhr ausgestrahlt.Der ehemalige Polizist Valerio versucht in Rom, die Wahrheit über den Tod seines Sohnes Ettore herauszufinden, zu dem er seit einiger Zeit jeglichen Kontakt verloren hat. Sara – eine ehemalige Kollegin – unterstützt ihn bei seinen Ermittlungen. Die Hauptrollen übernahmen Alessandro Gassmann, Maya Sansa und Andrea Sartoretti.Valerio ist in der ersten Geschichte am Boden zerstört, als er erfährt, dass sein Sohn Ettore tot am Ufer des Tibers aufgefunden wurde. Seine Ex-Frau Francesca gibt dem ehemaligen Ermittler die Schuld für den vermeintlichen Selbstmord seines Sohnes und wirft ihm vor, als Vater versagt zu haben. Regie führte Gianluca Maria Tavarelli.