ProSieben Fun schickt «Infiniti» schon wieder los

TV-News

Das Science-Fiction-Drama aus Frankreich wurde erst im Februar dieses Jahres ausgestrahlt.

Im Anschluss an die Fernsehserien «The Flash» und «Tokyo Vice» strahlt der Pay-TV-Sender ProSieben Fun noch einmalaus. Das Drama aus Frankreich war bereits im Februar 2023 gesendet worden. Die sechs Folgen werden donnerstags ausgestrahlt, los geht es am 31. August um 21.55 Uhr.Während im All ein Raumtransporter mit der Internationalen Raumstation ISS kollidiert, wird in Kasachstan eine kopflose Leiche in einer verlassenen Ruine entdeckt. Im Haus stößt der Ermittler Isaak Turgun auf merkwürdige Zeichnungen aus Blut. In Paris landet die französische Astronautin Anna Zarathi zeitgleich nach einer Medikamentenüberdosis im Krankenhaus. Obwohl die Geschehnisse zusammenhangslos wirken, scheinen sie miteinander in Verbindung zu stehen.Ein Raumtransporter ist in der ersten Folge gerade dabei, im All an die Internationale Raumstation ISS anzudocken, als eine Kamera ausfällt. Die Crew auf der Erde kann die Steuerung nur noch den Computern überlassen. Doch der Astronaut Anthony Kurz befürchtet eine Kollision. Eigenmächtig übernimmt er manuell die Steuerung der ISS, kann einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Die Verbindung der Raumstation zum Kontrollzentrum bricht daraufhin völlig ab.