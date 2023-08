«GZSZ» gewinnt die private Zielgruppe

Quotennews

Das Duell um die besten Reichweiten der Zielgruppe geht im privaten Duell deutlich an RTL - doch auch gegen die öffentlich-rechtlichen Sender spielt Köln ganz oben mit.

Eigentlich, so könnte man es vermuten, wäre das Duell um die Reichweiten-Krone der klassischen Zielgruppe, sprich der 14- bis 49-jährigen Zuschauer, eine Sache der privaten Sender. Jedoch ist hier das Bild zum einen sehr deutlich und zum anderen nicht so erfolgreich, wie bei ARD und ZDF . Doch der Reihe nach. Die beste Reichweite bei den werberelevanten Zuschauern im Bereich der privaten Sender geht an. Die Daily-Soap holt sich starke 0,39 Millionen Umworbene, so waren ab 19:40 Uhr überzeugende 13,4 Prozent am Markt möglich. Es folgt die RTL-Primetime mitund 0,32 Millionen sowie 8,7 Prozent auf dem zweiten Platz, Platz drei geht an Sat.1 mit, das ebenfalls 0,32 Millionen, jedoch leicht geringere 8,6 Prozent abräumen konnte.Die RTL-Dominanz wird in der Folge deutlich: Sechs der Top-10-Formate im Reichweiten-Ranking der Zielgruppe kommen aus Köln. Doch ist damit nur die halbe Geschichte erzählt, denn die jüngeren Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren nehmen mitunter großen Anteil der Zuschauerschaft bei öffentlich-rechtlichen Formaten ein. Auf Platz drei zeigt sich hier gestern dasum 21:30 Uhr. Die News-Sendung kommt auf 0,46 Millionen Jüngere, womit ein stolzer Marktanteil von 11,4 Prozent erreicht wurde.Diese Werte sind jedoch etwas mit Vorsicht zu genießen, denn das Zweite profitierte am gestrigen Abend sichtlich von. Die Live-Partie holte ab 20:45 Uhr gute 0,52 Millionen junge Zuschauer und damit 13,5 Prozent am Markt sowie Platz zwei. Es verbleibt der Tagessieg, der an die «Tagesschau» um 20 Uhr und damit an das Erste geht. Mit 0,56 Millionen Jüngeren holte sich das Erste einen starken Marktanteil von 17,7 Prozent und folglich den Sieg.