Neues funk-Format widmet sich TikTok-Bullshit

Vermischtes

In «Fakecheck» gehen die Hosts Nika und Eva fragwürdige Aussagen nach, die auf dem Kurzvideodienst ungestört weiterverbreitet werden.

Die chinesische Kurzvideoplattform TikTok ist in aller Munde, nicht zuletzt auch deshalb, weil sie das Sehverhalten der jüngeren Generationen verändert hat. Neben zahlreichen lustigen und unterhaltsamen Videos dient TikTok auch zur Informationsverbreitung, allerdings wird der Content nur selten redaktionell betreut, weshalb auch viele fragwürdige Aussagen kursieren, die oft ohne erkennbare Expertise den For-You-Pages der Nutzer landen. Das Content-Netzwerk der ARD und des ZDF , funk, möchte dem nun entgegensteuern und hat das neue Formatangekündigt.Das vom MDR umgesetzte Format, von dem jede Woche neue Videos erscheinen, will „kritisch und unvoreingenommen“ die Flut von ungeprüften Behauptungen auf TikTok unter die Lupe nehmen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Dabei zeigen die Hosts Nika und Eva alle relevanten Rechercheschritte transparent auf. Das Format richtet sich an junge Menschen, die „sich gerne auf TikTok die Zeit vertreiben, skeptisch sind und Fakten lieben“. Im neuesten Video, das nach zwei Testphasen im Mai und Juni, am 9. August erschienen ist, geht es angebliche Dellen im Kopf durch die übermäßige Nutzung von Kopfhörern.«Fakecheck» prüft Aussagen von Creatorn auf TikTok und geht den Quellen hinter den Behauptungen auf den Grund. Dabei werden auch die Creatorn selbst eingeladen, Stellung zu beziehen, falls sie Fakes verbreiten. Sollte eine Aussage der Wahrheit entsprechen, wird dies genauso offen kommuniziert. „Von politischen Aussagen über Mythen bis hin zu Quatsch-Content: «Fakecheck» nimmt alles unter die Lupe, was auf der Plattform eine hohe Reichweite hat und die Community beschäftigt“, betont Nika. «Fakecheck» wird von Skip Intro in Zusammenarbeit mit dem MDR für funk entwickelt und realisiert.