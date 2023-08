Kabel Eins versteckt «Blue Bloods»

TV-News

Die Deutschlandpremiere der zwölften Staffel steht noch im August an.

Die erfolgreiche amerikanische Fernsehseriewird im deutschen Fernsehen mit neuen Folgen fortgesetzt. Die Unterföhringer TV-Station Kabel Eins hat die Premiere der neuen Geschichten für Samstag, den 26. August 2023, angekündigt. Zwischen 09.05 und 10.55 Uhr werden jeweils zwei neue Ausgaben gesendet.Die Serie mit Tom Selleck, Donnie Wahlberg und Will Estes startet mit der Folge „Ein Leben ist ein Leben“, die Geschichte wurde von Siobhan Byrne O’Connor verfasst, David Barret führte Regie. Eine 14. Staffel ist inzwischen von CBS bei den CBS Television Studios bestellt, doch die Produktion ist durch den Autoren- und Schauspielgewerkschaftsstreik verzögert.Im Staffelauftakt geht es um einen Mord an einem Fünfjährigen, der Danny auf Trab hält. Doch durch Maggies Hellseherei ist der Kriminalbeamte dem Täter dicht auf den Fersen. Unterdessen schlagen Wittens und Jankos Alleingänge so hohe Wellen, dass sogar interne Ermittler auf den Plan gerufen werden. Der Aufschrei der Öffentlichkeit ist groß, sodass Witten kurz davorsteht, den Dienst zu quittieren.