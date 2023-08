Sky holt Dermot Murnaghan nach Deutschland

TV-News

Das englische Format hat bereits 25 Episoden auf dem Buckel.

«Killer Britain mit Dermot Murnaghan» erforscht britische Mordgeschichten voller detektivischer Intrigen und schauriger Geschichten. In jeder Folge erzählt Dermot Murnaghan von einem Fall, über den er berichtet oder den er aus nächster Nähe verfolgt hat. In Deutschland hört das Format auf den NamenDie fünf Mordgeschichten werden mit Archivmaterial und wichtigen Interviews von Personen erzählt, die dem Fall am nächsten standen, einschließlich Aussagen von Familienmitgliedern der Opfer und den Ermittlungsbeamten, die als erste am Tatort waren und die Folgen der Morde miterlebten.«Killer Stories – Den Mördern auf der Spur» ist ab Mittwoch, den 6. September, bei Sky Crime, Wow und auf dem Sky-Receiver zu sehen. Es liegen insgesamt 25 Episoden vor, die der Sender zur Verfügung stellen kann. Als Produktionsunternehmen fungierte Firstlook TV.