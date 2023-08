12-Millionen-«Tatort» gewinnt den Sonntag

Quotennews

Im November 2020 sicherte sich der gestern wiederholte «Tatort» mit mehr 12 Millionen Zuschauern eine grandiose Reichweite. So lief die zweite Runde.

Imgeht es um ein Abendessen unter engsten Kollegen und den darauf folgenden Autounfall von Professor Karl-Friedrich Boerne, gespielt von Jan Josef Liefers. Boerne kommt ins Krankenhaus und wird unter Lebensgefahr behandelt, Hauptkommissar Frank Thiel glaubt nicht an einen einfachen Unfall und fasst den Verdacht eines Mordversuchs in Betracht. Wenn auch Gegenwind herrscht, Axel Prahl nimmt als Thiel die Ermittlungen auf. Das Konzept überzeugte in der Premiere am 08. November 2020 grandiose 12,94 Millionen Zuschauer und damit exzellente 34,9 Prozent des TV-Marktes. Mit 3,19 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren hier 28,3 Prozent möglich. Damit ist «Limubs» noch heute auf Platz sechs der erfolgreichsten «Tatort»-Programmierungen seit Beginn 2020.In der gestrigen Wiederholung lief es wie zu erwarten nicht ganz so grandios. Dennoch, mit 5,62 Millionen Zuschauern sichert sich der Max Zähle-«Tatort» erneut die beste Reichweite des gesamten Sendetages. Die jüngere Zuschauerschaft ließ sich mit 0,68 Millionen Zuschauern definieren, hier war ein Marktanteil von 15,7 Prozent zu erreichen. Insgesamt konnte das Erste 24,7 Prozent am TV-Markt blockieren.Im ZDF lief hingegen mitein TV-Drama. Der Primetime-Streifen lief im Zweiten bereits am 14. Februar 2021, damals schauten hier 6,24 Millionen Zuschauer nach Mainz. Gestern wollten hier die Wiederholung lediglich 3,63 Millionen Zuschauer sehen, der Marktanteil lag bei 16,0 Prozent. Aus der jüngeren Zuschauerschaft konnten 0,24 Millionen Fernsehzuschauer mobilisiert werden, so waren 5,5 Prozent am Markt möglich.