ABC kündigt Rückkehr von «Extreme Makeover: Home Edition» an

US-Fernsehen

Die neue Folge soll beim Bau eines Hauses für eine Gemeinde in Austin helfen.

Clea Shearer und Joanna Teplin, die Experten für Hausorganisation hinter «The Home Edit», einem Teil von Hello Sunshine, einer Abteilung von Candle Media, gaben heute bekannt, dass Taylor Morrison Home Corporation als Hausbauer für die Pilotfolge der neuen Ausgabe der preisgekrönten Show(Arbeitstitel) beteiligt sein wird, die derzeit bei ABC entwickelt wird. Die Pilotfolge des Reboots wird in der aufstrebenden Stadt Hutto, Texas, in der Emory Crossing Community von Taylor Morrison stattfinden, um eine Familie aus Austin zu unterstützen.«Extreme Makeover: Home Edition» kombiniert die größte Renovierungssendung, die es je gegeben hat, mit den Moderatorinnen Clea und Joanna, um ein Renovierungserlebnis zu schaffen. Wie das Original bietet auch die neue Serie großartige Geschichten, inspirierte Freiwillige und atemberaubende Renovierungen und Neubauten für Familien, die sich für ihre Gemeinde engagieren."Es hat etwas Magisches, die Traumhäuser von Menschen zu bauen, und diese Magie wird ein wichtiger Bestandteil dessen sein, was uns während dieser einwöchigen Bauphase antreibt", sagte April Whitaker, Taylor Morrison Austin Division President. "Der Gemeinschaft etwas zurückzugeben, ist tief in unserer DNA bei Taylor Morrison verwurzelt. Daher ist es für unser Team ungemein aufregend, an einem so berühmten Franchise teilzunehmen und ein brandneues Haus für eine bedürftige Familie aus Austin zu bauen."Die Pilotfolge wird von Montag, dem 11. September, bis Sonntag, dem 17. September, gedreht, wobei Taylor Morrison, die lokalen und nationalen Handelspartner des Bauunternehmens und 2.000 Freiwillige rund um die Uhr im Einsatz sein werden, um in weniger als sieben Tagen ein neues Haus von Grund auf zu bauen.