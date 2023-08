Supermarkt-Abend mit erfreulichen Werten

Quotennews

Gleich zwei Specials hatte der Fernsehsender RTL im Programm. Supermärkte treffen den Nerv des Zuschauers.

Nach dem erfolgreichen Gehaltsexperiment vor acht Tagen hat RTL ein weiteres Special im Programm platziert. Um 20.15 Uhr waren 120 Minutenzu sehen und das Kamerateam begleitete dort unter anderem Bernd Stumm und Rükiye, die Tiefkühlkost unter die Lupe nahmen.In der zweistündigen Fernsehsendung wurde auch hinter die Kulissen der großen Marken geschaut, aber auch was sich bei den Discountern auf Pizza & Co. befindet. Das fanden 1,43 Millionen Menschen interessant, die RTL einen Marktanteil von 6,6 Prozent vermachten. In der Zielgruppe fuhr RTL 0,46 Millionen ein, das Special sicherte sich erfreuliche 11,1 Prozent. 20 Minutensahen 1,37 Millionen Menschen, die Sendung mit Jan Hofer begeisterte 7,7 Prozent. Die aus Berlin kommenden Nachrichten verbuchten 0,38 Millionen und 10,6 Prozent.waren für 0,97 Millionen Zuschauer noch interessant. In der 85-minütigen Sendung sollte unter anderem geklärt werden, wie man beim Einkaufen sparen kann und welche Tricks Supermärkte anwenden. 7,6 Prozent Marktanteil sicherte sich die Sendung. Beim umworbenen Publikum fuhr man 0,27 Millionen und 9,9 Prozent Marktanteil ein.