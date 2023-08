«Der Heiratsmarkt» legt in der Zielgruppe deutlich zu

Quotennews

Mit der zweiten Folge kam ProSieben aber nicht aus dem Tal der Tränen hinaus.

Nur 0,40 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren verfolgten die zweistündige Premiere der neuen Reality-Show, in der die Eltern von erwachsenen Singles nach neuen Partnern buhlen. Danach folgte der gemeinsame Umzug in ein Ferienhaus auf einer kroatischen Insel und zahlreiche intime Details. Selbst die sixx-Ausstrahlung war mit 0,3 Prozent in der Zielgruppe ein Flop.In der zweiten Folge bekommen 0,45 Millionen Menschen eine einvernehmliche Trennung, einen großen Knall und zwei neue Singles auf dem Heiratsmarkt präsentiert. 2,1 Prozent der Zuschauer sahen, was Papa Alex und Patenonkel Ali sagen, wenn Philipp alleine von der Party heimkehrt. Die Show fuhr 0,24 Millionen bei den Werberelevanten ein und hat somit um 50 Prozent zugelegt. Der Marktanteil von 5,9 Prozent ist allerdings immer noch schlecht.Zwischen 22.25 und 23.25 Uhr setzteauf die Folge „Der Nachwuchs der Stars“. Die Clipshow beschäftigte sich mit den besten Geschichten: Das wollten sich 0,37 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen und führten zu 2,4 Prozent Marktanteil, bei den jungen Menschen waren 5,1 Prozent dabei. Die Reichweite lag bei 0,16 Millionen. Die zweite Geschichtewidmete sich „Sport-Ikonen“ und sammelte 0,31 Millionen Zuschauer ein, wovon 0,13 Millionen zwischen 14 und 49 Jahren alt waren, der Marktanteil aus der Zielgruppe wurde mit 6,0 Prozent beziffert. Die Nacht-Wiederholung vonverbuchte mittelmäßige 8,2 Prozent.