Auftaktsieg der Bayern stellt alles in den Schatten

Quotennews

Die Bundesliga ist zurück und Sat.1 durfte am ersten Spieltag das «Eröffnungsspiel SV Werder Bremen - FC Bayern München» live übertragen. Mit großem Erfolg.

Wie schon im Vorjahr gehörte dasder Bundesliga der Crew von Sat.1 und ran. Als sich in der Saison 2022/23 noch Eintracht Frankfurt mit dem FC Bayern München duellierten, schauten in der ersten Halbzeit 5,24 Millionen und später 6,13 Millionen Zuschauer dem 1:6 zu. Die Marktanteile sprachen damals von 21,7 und 26,2 Prozent, während die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen bei 30,7 und 35,0 Prozent rangierte. Hierzu waren 1,61 und 1,92 Millionen Umworbene nötig. Angekommen in der neuen Spielzeit, gehört das «Eröffnungsspiel» erneut dem Bällchensender.Dem am Ende deutlichen 4:0-Sieg des FC Bayern München geht eine über weite Strecken recht offene Partie hervor. Leroy Sané bringt die Münchner bereits in der 4. Spielminute in Führung, Neu-Münchner Kane fungierte als Vorbereiter. Doch Bremen igelte sich keinesfalls ein, im Gegenteil. Die Nordlichter spielten offensiv mit und trafen durch, natürlich, Niclas Füllkrug in der neunten Minuten zum Ausgleich. Der Treffer zählte jedoch aufgrund einer Abseitsstellung nicht. Im Verlauf der ersten Halbzeit ereignete sich ein waschechtes hin und her. Musiala vergab für München (19.), Ducksch scheitert an Ulreich (23.), Goretzka prüft später Pavlenka (34.) und nach einer Kimmich-Ecke schafft es Kim nicht, den Ball über die Linie zu bringen (45.). Mit dem Halbzeitpfiff hatte Ducksch erneut die Chance auf den Ausgleich, Kane klärte knapp vor dem Stürmer. Die damit knappe Halbzeitführung der Münchner sahen 4,83 Millionen Zuschauer und somit 21,9 Prozent des gesamten TV-Marktes. Die Zielgruppe belegte ihrerseits 33,8 Prozent des entsprechenden Marktes, hierzu brauchte es 1,46 Millionen Werberelevante.Die ersten 45 Minuten lassen sich nahezu als Blaupause für weite Strecken des zweiten Durchgangs übereinanderlegen. Bis in die Schlussphase bekam der FCB den Deckel nicht drauf und der SVW wollte einfach nicht zum Ausgleich kommen. Die München-Fans mussten sich in zweierlei Hinsicht bis in die 74. gedulden. Endlich, so aus Sicht der Gäste, fiel das 2:0 und endlich traf der 100 - 120 Millionen-Mann zum ersten Mal. Nach schöner Vorarbeit von Davies über links wird der Engländer schön im Zentrum bedient. Werde war nun geschlagen und kam nicht mehr zurück in das Spiel. Sané erhöhte mit seinem zweiten Treffer in der 90. Minute auf 3:0, Mathys Tel, der zuvor für Kane gekommen war, erhöhte noch in der Nachspielzeit auf 4:0. Am Ende gewinnt der Rekordmeister aus München damit souverän, wenn auch das Ergebnis in der finalen Abrechnung etwas zu hoch ausgefallen sein dürfte. Die zweite Halbzeit zog nochmal mehr Zuschauer an, es folgten 5,86 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, sodass der Marktanteil auf stolze 27,3 Prozent anstieg. Die Zielgruppe steigerte sich auf eine Reichweite von 1,75 Millionen Umworbenen, der Marktanteil kletterte damit auf exzellente 37,6 Prozent.