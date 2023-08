Legendary angelt sich Sonys Jason Clodfelter

Köpfe

Der erfahrene Fernsehmann darf künftig die TV-Aktivitäten des Studios leiten.

Die Produktionsfirma Legendary Entertainment hat Jason Clodfelter zum Chef der Fernsehabteilung ernannt. Wie „Variety“ berichtet, habe man sich den langjährigen Sony Pictures Entertainment-Manager schnappen können. Dieser wird künftig an CEO Josh Grode berichten. Der neue Fernsehchef wird an der Entwicklung neuer Serien und Miniserien beteiligt sein."Wir freuen uns, Jason im Legendary-Team willkommen zu heißen, wo er eine enorme Bereicherung sein wird, wenn wir unser Fernsehgeschäft mit fesselnden Inhalten, die unser Publikum weltweit ansprechen, weiter ausbauen wollen. Sein kreativer Instinkt, sein Verständnis für geistiges Eigentum und seine Fähigkeit, mit der kreativen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten, sind wichtige Stärken, die er in unsere Fernsehabteilung einbringt und die Carmi Zlotnik und unsere anderen leitenden Angestellten ergänzen", wird Grode zitiert."Die vergangenen mehr als 17 Jahre bei Sony waren einige der lohnendsten und denkwürdigsten Jahre meines Lebens. Ich bin dankbar für die unglaublich talentierten Autoren, Produzenten, Schauspieler und Regisseure, mit denen ich das Privileg hatte, zusammenzuarbeiten, und für die Fernsehserien, an denen wir gearbeitet haben", so Clodfelter in einem Memo an die Mitarbeiter. "Das Führungsteam von Sony ist erstklassig, und ich bin sehr dankbar für die Unterstützung von Tony Vinciquerra, Ravi Ahuja und Katherine Pope, die dieses nächste Kapitel in Angriff nehmen. Ich bin begeistert, zu einem so aufregenden Zeitpunkt in der Entwicklung des Unternehmens zu Legendary Entertainment zu kommen. Legendary hat bewiesen, dass es ein flinkes Studio ist, das sein geistiges Eigentum auf frische und innovative Weise nutzt und gleichzeitig seine Wachstumschancen wahrnimmt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Josh Grode, Mary Parent, Carmi Zlotnik und der gesamten Legendary-Familie."