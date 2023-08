Showtime angelt sich «Dreaming Whilst Black»

US-Fernsehen

Die sechsteilige Serie wird zunächst auf Showtime bei Paramount+ ausgestrahlt.

Der Pay-TV-Sender Showtime hat sich die US-Rechte für die halbstündige Seriegesichert. Die sechsteilige Dramedy von A24 und Big Deal Films, von der wöchentlich zwei Episoden ausgestrahlt werden, wird ihr Streaming-Debüt auf Paramount+ am Freitag, den 8. September, geben und am Sonntag, den 10. September, um 22.00 Uhr auf Showtime ausgestrahlt.Die Serie ist eine Adaption der gleichnamigen Webserie und des gefeierten, von Big Deal Films produzierten BBC-Pilotfilms, der Salmon eine Reihe von Preisen und Nominierungen einbrachte, darunter den BAFTA 2022 für Emerging Talent: Fiction und Screen International Star of Tomorrow.«Dreaming Whilst Black» wurde von der britischen Indie-Firma Big Deal Films und A24 koproduziert und basiert auf wahren Begebenheiten. Er folgt Kwabena (Salmon), einem aufstrebenden Filmemacher, der in einer Sackgasse festsitzt und den ersten Schritt zur Verwirklichung seines Traums macht. Doch schon bald wird er mit den Schwierigkeiten konfrontiert, die Finanzen, die Liebe und seinen eigenen Realitätssinn unter einen Hut zu bringen.Dhanny Joshi und Thomas Stogdon sind zusammen mit Salmon ausführende Produzenten für Big Deal Films. Die Serie wurde von Ali Hughes, Salmon und Yemi Oyefuwa geschrieben und von Jermain Julien, Koby Adom, Sebastian Thiel und Joelle Mae David inszeniert. Produziert wird sie von Nicola Gregory. Die ursprüngliche Webserie wurde von Salmon und Hughes gemeinsam geschrieben und von Salmon, Max Evans, Laura de Sousa Seixas und Natasha Jatania von 4 Quarters Films entwickelt.