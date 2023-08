Peacock tauscht Realitys

US-Fernsehen

«The Real Housewives Ultimative Girls Trip» wird auch bei Bravo offiziell vorverlegt.

Laut Brachenblatt „Variety“ wird der Streamingdienst Peacock die vierte Staffel vonschon im Dezember zeigen. In der neuen Season sind die Original-«New York Housewives» Kelly Killoren Bensimon, Luann de Lesseps, Dorinda Medley, Sonja Morgan, Ramona Singer und Kristen Taekman dabei. Sie alle werden zu dem berüchtigten Haus am Saline Beach in Saint Barthélemy reisen.Die Entscheidung, die Staffeln von «The Real Housewives» zu tauschen und erst nach «Real Housewives of New York Legacy» auszustrahlen, fällt in eine Zeit, in der bei Peacock das Spin-off «Luann & Sonja: Welcome to Crappie Lake» über die New Yorker Hausfrauen de Lesseps und Morgan zeigt. Das Spin-off ist die zweitmeistgesehene Peacock-Serienpremiere einer Bravo-Originalsendung. «Crappie Lake» wird parallel zur 14. Staffel von «The Real Housewives of New York City» (mit neuer Besetzung) auf Bravo ausgestrahlt.Der Tausch mit der Reality-Showkommt nach einer Auseinandersetzung zwischen Brandi Glanville und Carolina Manzo. Neben Glanville und Manzo starten auch Camille Grammer Meyer, Vicki Gunvalson, Eva Marcille, Alex McCord, Phaedra Parks und Gretchen Rossi in der zweiten Staffel dabei. Dieser Spin-Off, der schon im Januar 2023 aufgezeichnet wurde, soll 2024 bei Peacock Premiere feiern.