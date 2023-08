Kabel Eins wiederholt «Roadtrip Amerika» am Sonntagvorabend

TV-News

Frank Rosin, Alexander Kumptner und Ali Güngörmüş verschlug es im Februar und März einmal quer durch die USA. Nun dürfen die Zuschauer den Kochwettbewerb erneut verfolgen.

, das im Frühjahr bei Kabel Eins am Donnerstagabend gesendet wurde, war ein voller Erfolg für den Unterföhringer. Im Schnitt schalteten 0,88 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, sodass ein Marktanteil von 3,2 Prozent heraussprang. Mit 0,41 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren sehr gute 6,6 Prozent in der Zielgruppe drin. Eine Fortsetzung ist beschlossene Sache, wie der Sender Mitte Juni bei den Screenforce Days bestätigte. Bis es soweit ist, kommen die Zuschauer aber noch einmal in den Genuss der vierteiligen ersten Staffel.Frank Rosin, Alexander Kumptner und Ali Güngörmüş werden ab 20. August immer am Sonntagvorabend um 18:10 Uhr wiederholt. Damit folgt «Roadtrip Amerika» auf «Die Poolbauer – jetzt wird’s nass!», das seit dem 23. Juli ebenfalls in Wiederholungen läuft.In Folge eins geht es für das Trio nach Kalifornien, nördlich von San Francisco. An der Pazifikküste fangen sie Krabben und verbringen die erste Nacht im Caravan. In San Francisco lernen sie den 15-fachen Pizzaweltmeister Tony kennen, entdecken in China Town, wie Peking Enten zubereitet werden und wie 1000-jährige Eier schmecken. Die weiteren Folgen sehen Stopps in Arizona/Nevada, Texas und Florida vor.