DAZN zeigt auch 3. Liga

TV-News

Der Streamingdienst zeigt kurz nach Abpfiff Highlight-Clips aller Spiele.

Kurz vor dem Start der 3. Liga am Freitag, 4. August, hat sich der Sportstreamingdienst mit einem weiteren Rechtepaket eingedeckt. Ab sofort zeigt man erstmals Highlights aller Spiele der dritthöchsten deutschen Spielklasse im Fußball, wie das Unternehmen am Mittwochnachmittag bestätigte.Bereits kurz nach Abpfiff werden die Highlights aller Spiele in der DAZN-App verfügbar sein. Sie werden auch auf den kostenlosen und frei verfügbaren Sendern DAZN FAST und DAZN FAST+, sowie den linearen TV-Sender DAZN 1 und DAZN 2 verwertet. Damit hat DAZN die höchsten drei Spielklassen im deutschen Herren-Fußball im Angebot. Während man von der 1. Bundesliga die Freitags- und Sonntagsspiele exklusiv überträgt, und Zusammenfassungen der Samstagspartien zeigt, präsentiert man auch die Highlights der 2. Bundesliga.Das Auftaktspiel der 3. Liga bestreiten am Freitag der Hallesche FC und Rot-Weiß Essen. Der Anpfiff erfolgt um 19:00 Uhr. Das Spiel überträgt live und in voller Länge MagentaSport. Die Highlight-Clips dürften gegen kurz vor 21:00 Uhr bei DAZN verfügbar sein.