Deutscher Radiopreis 2023: Die Nominierungen

Radio

Am 7. September werden in Hamburg wieder zehn Gewinner ausgezeichnet. Neu ist die Rubrik „Bestes Musikformat“.

Entertainment

Moderator

Morgensendung

Programmaktion

Sendung

Newcomer

Beste Reportage

Bestes Interview

Bestes Informationsformat

Bestes Musikformat

Am Mittwochabend stellten die Verantwortlichen des Deutschen Radiopreises die Nominierten vor. Die Jury, bestehend aus Torsten Hennings, Shary Reeves, Petra Schwegler, Nadia Zaboura und Torsten Zarges, entscheidet über die Preisträger, die zuvor von einer Nominierungskommission gesichtet wurden. Verliehen wird der Deutsche Radiopreis am Donnerstag, 7. September 2023, in der Hansestadt Hamburg. Insgesamt 453 Bewerbungen sind bei den Verantwortlichen eingegangen. Erstmals wird auch die Kategorie "Bestes Musikformat" ausgezeichneet.- «Der Nonsenf des Tages» (LandesWelle Thüringen)- «Das KI-Experiment: Kann künstliche Intelligenz den nächsten Radiohit produzieren?» (104.6 RTL Berlins Hitradio)- «Grüße aus der Zukunft» (WDR5)- Susanna Rohrer für «Bayern 1 am Nachmittag»- Maurice Moore für «bigFM»- Constantin Zöller für «SWR3»- «Die Frühaufdreher» (Bayern3)- «Berliner Rundfunk 91.4 mit Simone Panteleit und Team» (Berliner Rundfunk 91.4)- «radio SAW Muckefuck» (radio SAW)- «Wir haben Depression» (Radio Hochstift)- «Milas‘ Baumhaus» (RPR1)- «Mehr Helden für Hessen» (hr3)- «Der Funkstreifzug. ‚Tatort Kita – Wenn Kinder nicht geschützt werden‘» (BR24)- «Newsjunkies – verstehen was uns bewegt» (rbb24)- «Bremen NEXT am Nachmittag – Live aus der JVA Oslebshausen» (Radio Bremen)- Pauline Plasse für «radio ffn»- Isabelle Ihden für «Radio Teddy»- Natascha Knackstedt für «Radio Bob!»- «Die Flut – Warum musste Johanna sterben?» (WDR4)- «Teurer Wohnen» (detektor.fm)- «Gestohlener Wald» (NDR Info)- «Eine Stunde reden – Warum es dieser 18-Jährigen ohne Familie besser geht» (Bremen Zwei)- «Sabrina trifft… Bestatter Daniel Streidt» (Donau3FM)- «Unter Almans – Migrantische Geschichte(n)» (Cosmo/Radio Bremen)- «FluxFM Cosmorama» (100,6 FluxFM)- «Dark Matters – Geheimnisse der Geheimdienste» (SWR3/rbb24)- «radioWissen – Die Olympia-Protokolle» (Bayern 2)- «Die 80s80s Listening Session» (80s80s Radio)- «Interpretationssache – Der Musikpodcast» (SR2 KulturRadio)- «N-Joy Reeperbus» (N-Joy/NDR)