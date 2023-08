WBD-Streaming-Chef Chris Willard geht

Köpfe

Willard war 14 Jahre lang bei Warner Bros. Discovery angestellt.

Chris Willard, Senior Vice President für Streaming-Kommunikation bei Warner Bros. Discovery, verlässt das Unternehmen. Wie das Branchenblatt „Variety“ erfahren hat, möchte er sich neuen Projekten widmen. Zuletzt leitete er die Kommunikationsabteilung von Max und Discovery+ zusammen. Er tauschte sich regelmäßig mit seinen Kollegen in Europa, Lateinamerika und Asien aus.Er begann seine Tätigkeit bei Warner Bros. Discovery (früher WarnerMedia) im Jahr 2009 als PR-Assistent bei HBO, wo er an Erfolgsserien wie «Boardwalk Empire» und «Girls» arbeitete. Danach wechselte Willard in das Team für Unternehmenskommunikation, wo er während des Höhepunkts von «Game of Thrones» die PR für die Bereiche Home Entertainment und Verbraucherprodukte leitete."In 14 bemerkenswerten Jahren hatte ich das Privileg, zu lernen und meine Karriere in einem Unternehmen zu entwickeln, das immer an der Spitze stand, von der kulturbestimmenden Programmgestaltung bis hin zum innovativen Einsatz neuer Technologien, um Inhalte zu liefern und die Geschichten in das Leben von Fans auf der ganzen Welt zu tragen", sagte Willard. "Während ich eine Pause einlege, um das nächste Kapitel meines Lebens und meiner Karriere zu planen, werde ich den talentierten, großzügigen Kollegen und Mentoren, die mich auf meinem Weg begleitet haben, und dem besten Kommunikationsteam der Branche, das zu leiten ich die Ehre hatte, für immer zu Dank verpflichtet sein."Jeff Cusson, Leiter der Kommunikation für Streaming, HBO/Max-Programmierung und Internationales, fügte hinzu: "Es war ein Privileg, in den letzten 14 Jahren mit Chris zusammenzuarbeiten. Er hat sich zu einem der fähigsten Kommunikationsstrategen in der Branche entwickelt und verlässt uns mit seinem Beitrag zum erfolgreichen Start von Max. Vor allem aber ist Chris ein fürsorglicher, hilfsbereiter Mensch, der in dieser Zeit für viele ein Mentor war. Auch wenn wir alle seine Entscheidung respektieren, etwas anderes zu machen, werden wir ihn sehr vermissen. Wir wünschen ihm alles Gute und wissen, dass die Ergebnisse, egal welchen Weg er wählt, etwas Besonderes sein werden."