«The Witcher» verteidigt Top-Position

International

Der deutsche Spielfilm «Paradise» erreicht über 8,1 Millionen Views.

Die dritte-Staffel hat sich nach der Veröffentlichung von Teil zwei mit 7,8 Millionen Aufrufen in der Woche an die Spitze der englischen TV-Liste gelegt. Bislang hat Staffel drei seit ihrer Premiere am 29. Juni 47,7 Millionen Zuschauer erreicht. Die Frauen vonhaben einen weiteren Grund, ihre Margarita-Gläser zu erheben, da Staffel drei mit 5,3 Millionen Aufrufen auf Platz zwei landete. Weitere Fan-Lieblinge kehrten zurück: Staffel fünf vonauf Platz drei (3,2 Mio. Aufrufe), Staffel zwei vonauf Platz vier (3 Mio. Aufrufe) undauf Platz fünf (2,2 Mio. Aufrufe).schaffte einen Dreifach-Erfolg und belegte Platz sieben, gefolgt vonauf Platz acht undauf Platz neun.Der deutsche dystopische Sci-Fi-Thrillerführt die Liste der nicht-englischsprachigen Filme mit 8,1 Millionen Besuchern an und verdrängt damit den bisherigen Spitzenreiter, der mit sechs Millionen Besuchern auf Platz zwei landet. Die koreanische Sportkomödieerreichte mit 4,8 Millionen Besuchern den dritten Platz. Mexiko belegte die Plätze vier und fünf mitLegends (2,9 Mio. Views) und der von der Kritik gefeierten True-Crime-Doku(2,1 Mio. Zuschauer). Die türkische romantische Komödiekam mit 1,8 Mio. Besuchern auf Platz sechs und das französische Dramalandete mit 1,1 Millionen Besuchern auf dem zehnten Platz.Die Fans schoben das Debüt der vierten Staffel des brasilianischen YA-Dramasmit 6,4 Millionen Views an die Spitze der nicht-englischsprachigen TV-Liste. Weitere Neuzugänge auf der Liste waren Staffel zwei der japanischen Serie(6 Mio. Aufrufe), die spanische romantische Komödie(3,2 Mio. Aufrufe), Staffel zwei des koreanischen Dramas(2,8 Mio. Aufrufe) und das spannende türkische Drama(2,5 Mio. Aufrufe). Die koreanische romantische Komödie(4 Mio. Aufrufe), der japanische Anime(2,7 Mio. Aufrufe) und das japanische Drama(2 Mio. Aufrufe) kehrten alle auf die Liste zurück.