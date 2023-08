Alles hat ein Ende: «Disenchantment»-Finale angekündigt

US-Fernsehen

Der Streamingdienst Netflix läutet das Ende der dritten Animationsserie von Matt Groening ein.

Wir haben miterlebt, wie sich Bean von einer widerwilligen Prinzessin zu einer aufmüpfigen Rebellin entwickelt hat, schreibt Netflix über «Disenchantment». Im fünften Teil wird ihre Reise schließlich zu einem epischen Finale führen - mit der ultimativen Konfrontation mit Königin Dagmar, ihrer bösen Mutter. Bisher ist nicht bekannt, ob es überhaupt weitere Folgen geben wird.Die dritte Serie von Matt Groening nach «Die Simpsons» und «Futurama» endet am Freitag, den 1. September 2023. Zuletzt wurde im Februar 2022 der zweite Teil der vierten Staffel von Netflix veröffentlicht. Ursprünglich hatte Netflix im Jahr 2017 20 Episoden geordert, später wurden weitere 20 Episoden nachbestellt.Die Abrufzahlen waren zuletzt enttäuschend, die Kritiken in zahlreichen Magazinen vernichtend. Die Animation stammt von Rough Draft Studios. Produziert wird die Serie von The ULULU Company für Netflix , wobei Groening und Josh Weinstein als ausführende Produzenten fungieren. Erst vor zehn Tagen hat Hulu/Disney+ die Animationsserie «Futurama» wiederbelebt.