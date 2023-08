3 Quotengeheimnisse

In dieser Woche wirft Quotenmeter einen Blick auf die Highlights von Sport1.

Bei der U19 Euro gab es nur zwei Gruppen mit vier Teilnehmern. Niederlande, Österreich, Belgien und Deutschland waren in einem Topf, Deutschland lag auf Platz zwei und musste im Halbfinale gegen Frankreich antreten. Das Spiel war äußerst spannend: Die Frauen lagen erst 0:2 hinten, glichen in der zweiten Halbzeit aus und siegten mit 2:3 nach Verlängerung. 0,28 Millionen Menschen sahen das Spiel, das am Donnerstag um 20.30 Uhr angepfiffen wurde. Zeitweise waren bis zu 0,51 Millionen Menschen mit dabei.Der Spartensender Sport1 darf sich wieder auf erfreuliche Samstagabende freuen, denn die zweite Liga kickt wieder. 0,66 Millionen Menschen ab drei Jahren verfolgten ab 20.30 Uhr die Partie Fortuna Düsseldorf gegen den Bundesliga-Absteiger Hertha BSC. Die Düsseldorfer schossen ein Tor und das genügte, um 3,1 Prozent Marktanteil zu erreichen. Bei den Männern zwischen 14 und 49 sowie 14 und 59 Jahren holte man mit 5,9 und 7,4 Prozent das beste Ergebnis seit 2017. In der Spitze sahen 1,01 Millionen Menschen zu.Auf der Insel Malta kickten zunächst die U19 der Herren, in Belgien haben die Frauen nun ihr Turnier beendet. Während Niederlande und Frankreich nur die Plätze drei und vier belegten, traten Spanien und Deutschland gegeneinander an. Die Partie endete torlos, weshalb die Spanierinnen mit 3:2 im Elfmeterschießen gewannen. 0,43 Millionen Zuschauer sahen die Partie, der Marktanteil wurde auf 2,4 Prozent beziffert. Auf den digitalen Sport1-Kanälen verzeichnete man noch 105.000 Aufrufe.