Vor Kinostart: Paramount will mehr «Teenage Mutant Ninja Turtles»

US-Fernsehen

Das Franchise wird ausgebaut: Ein Spin-off und eine Fernsehserie für Paramount+ ist in Arbeit.

Anfang August kommt der Animationsfilm «Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem» in die weltweiten Kinos. Schon in der vergangenen Woche teilte Paramount Global mit, dass man sich die Rechte an der Originalserie von 1987 sicherte und diese unter anderem bei Nickelodeon in den USA und bei Pluto TV in Deutschland ausstrahlen wird.Paramount Pictures und Nickelodeon Movies haben nun ein Sequel zuangekündigt sowie die Animationsserie, die bei Paramount+ mindestens zwei Staffeln erhält. "In den fast 40 Jahren, in denen «Teenage Mutant Ninja Turtles» den Zeitgeist erobert hat, hat die Serie Generationen von Fans unterhalten und wächst immer noch weiter", so Paramount- und Nickelodeon-Chef Brian Robbins in einer Vorabmeldung bei „Variety“. "Wir freuen uns darauf, das Vermächtnis von TMNT in Zusammenarbeit mit Seth Rogen und Evan Goldberg von Point Grey und Jeff Rowe weiterzuführen, die das Franchise mit ihrer einzigartigen Art von Humor und anspruchsvollen Geschichten für ein Publikum auf der ganzen Welt und auf praktisch jeder Plattform erneuern."Ramsey Naito, Präsident von Paramount Animation & Nickelodeon Animation, sagte: "Die Wiederbelebung dieses Franchise hat Jahre gedauert, und wir sind begeistert, das geliebte «Teenage Mutant Ninja Turtles»-Universum weiter auszubauen und Familien und Fans neue Abenteuer zu bieten."