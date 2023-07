Verändert «ran Fußball» alles?

Quotennews

Die Frage der Fragen nach einem Primetime-Abend mit Fußball-Konkurrenz. Sichert sich das runde Leder die gesamte Aufmerksamkeit oder bestehen die anderen Sender. Hier ist die Antwort.

Primetime-Vergleich mal anders. Mit der Konstellation eines nahezu identischen Spielplans vom vergangenen Freitag, mit der Veränderung, dass gestern ein Fußball-Spiel bei Sat.1 lief, ergibt es sich, dass die Auswirkung des Fußball-Abends auf die restlichen Programme klar wird. Konkurrenz belebt das Geschäft - oder landen alle Augen bei Sat.1? Im Fall des Ersten dürfte wohl die erstere Phrase Programm sein.holte in der Vorwoche 2,51 Millionen Zuschauer ab, gestern wollten plötzlich 3,25 Millionen Zuschauer einschalten. Die jüngere Zuschauerschaft bliebt mit 0,2 Millionen Zusehern identisch vertreten. Trotz knapp 700.000 Zuschauern mehr, stieg der Marktanteil "nur" von 11,5 auf 13,8 Prozent.Über das ZDF wurde an anderer Stelle bereits berichtet, doch nur so viel noch dazu:gewinnt mit der besten Reichweite des gesamten Tages und 4,17 Millionen Zuschauern den Freitag. Im Vergleich zur Vorwoche verliert Mainz jedoch etwas an Boden, am 21. Juli waren bessere 4,57 Millionen drin. Nun zu den Privaten. ProSieben schickte gestern wie auch in der Vorwoche «James Bond» über den Äther. Letzte Woche «Moonraker» vor 1,40 Millionen Zuschauern, gestern «In tödlicher Mission» vor 1,44 Millionen Zuschauern. Trotz etwas mehr Zuschauern sank der Marktanteil von 6,9 auf 6,5 Prozent. Interessant ist hier vor allem die Zielgruppe. Mit 0,42 Millionen Umworbenen schlägt ProSieben die Vorwoche (0,33 Millionen) deutlich und das obwohl, Sat.1 mit dem «Aufakt der 2. Bundesliga» zeitweise über eine Million Werberelevante für sich beanspruchte.RTL erfüllt voll die Erwartung an einen Abend mit besserer Konkurrenz. Von 1,60 Millionen Zuschauern und 0,47 Millionen Umworbenen sank das Interesse für «Top Dog Germany» auf 1,47 und 0,42 Millionen. Die Marktanteile sollten von 7,6 und 11,9 auf 6,4 und 9,2 fallen. Dem schloss sich VOX und RTLZWEI an. «Wo die Liebe hinfällt» sinkt von 0,61 und 0,27 Millionen Zuschauern auf 0,55 und 0,19 Millionen, die 0,6 und 0,31 Millionen Zuschauer von «Leg dich nicht mit Zohan an» wurde zu 0,23 und 0,14 Millionen Zuschauern für «Zoolander». Ähnliche Auswirkungen des Fußballs zeigten sich bei. Die Serie bei Kabel Eins holte in der Vorwoche um 20:15 Uhr 0,37 Millionen Zuschauer ab, gestern waren es 0,32 Millionen. Zusammenfassend kann man durchaus neben einem Fußball-Abend koexistieren, im Fall des ZDF kann man sogar gewinnen.