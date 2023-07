«Die Klempnerin» wechselt zu RTL Passion

TV-News

Der Pay-TV-Sender wiederholt die zehn Folgen mit Yasmina Djaballah.

Der Fernsehsender RTL hat im Frühjahr 2019 die Fernsehserieausgestrahlt. Die Zuschauerzahlen am Dienstagabend waren mit rund 1,7 Millionen überschaubar, im Schnitt fuhr man zehn Prozent Marktanteil ein. Nun kehrt die Serie zurück – allerdings nur bei RTL Passion . Der Bezahlsender kündigte das 2017 produzierte Format als Senderpremiere an, die ab Dienstag, den 22. August, um 20.15 Uhr läuft.Die zehnteilige Krimiserie wurde von Amalia Film GmbH produziert, Sibylle Stellbrink und Cornel Schäfer waren an der Produktion beteiligt. Yasmina Djaballah, bekannt aus «Bettys Diagnose», übernahm dafür die Hauptrolle. Zu den weiteren Schauspielenden gehörten Jan Kittmann, Dirk Ossig, Julius Dombrink, Lotte Becker und Nico Ramon Kleemann.In «Die Klempnerin» arbeitet die Polizeipsychologin Mina Bäumer bei der Polizei in Essen und behauptet sich schlagfertig und humorvoll in dieser Männerdomäne. Für Mina zählt das Ergebnis - selbst dann, wenn der Weg dahin für ihre Kollegen und "Klienten" nicht auf den ersten Blick nachvollziehbar erscheint. Mit ihrem jüngeren Polizeikollegen, Hauptkommissar Thomas Waldeck (Jan Kittmann), verbindet sie - neben einer von Anfang an zu spürenden Zuneigung – die gleiche Art zu arbeiten: ergebnisorientiert. Wo Mina den Zugang zum Menschen hat, findet Thomas die verborgenen Hinweise im Fall.Im Anschluss wiederholt RTL Passion auch die Fernsehserie, die erstmals im Jahr 2018 ausgestrahlt wurde. Darin ist der Bundeswehrarzt Alex Rode (Jan Hartmann) nach einem Auslandseinsatz auf Heimaturlaub in Köln. Bereits in den ersten fünf Minuten fällt ihm buchstäblich aus heiterem Himmel ein Patient vor die Füße. Alex rettet ihm heldenhaft das Leben – mit einem K.o. Schlag – und bringt ihn dann per Militär-Hubschrauber ins Hubertus Krankenhaus. Was er noch nicht weiß: Dort ist Laura Seifert Oberärztin, die Frau, die er vor 15 Jahren vor dem Altar stehen ließ.