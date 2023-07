«Ein Fall für zwei» schlägt den Fußball-Freitag

Quotennews

Woche für Woche muss zwangsläufig über die guten ZDF-Krimi-Quoten berichtet werden. Vor allem, da die spannende Wiederholung gestern sogar zeitweise den Auftakt der «2. Bundesliga» überholte.

Die kurze Einführung zuund den gestern gezeigten Fallfällt leicht. 2019 prämierte das ZDF den Krimi mit Vinzenz Kiefer und Henner Momann im Dezember. Es schauten überzeugende 5,13 Millionen Zuschauer nach Mainz, der Marktanteil damals bei 18,1 Prozent. Gestern sollte sich der Fall ein weiteres Mal in der Freitags-Primetime bewähren und in an sich bester Manier tat er das auch. Es schalteten insgesamt gute 4,17 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil glänzte erneut mit 17,8 Prozent. Die jüngere Zuschauerschaft spielte eine weniger große Rolle, mit 0,29 Millionen Jüngeren kamen lediglich 6,6 Prozent am jungen Markt zusammen. Doch spielt diese Zuschauergruppe für den öffentlich-rechtlichen Sender grundlegend eine weniger wichtige Rolle.Daher zurück zur Gesamtreichweite. Mit dem erreichten Wert markierte das ZDF nicht nur die beste Reichweite des gesamten Tages, man lässt auch kurzerhand König Fußball hinter sich. Sat.1 wollte am Freitagabend das «Eröffnungsspiel der 2. Bundesliga» mit dem Kracher «Hamburger SV - Schalke 04» zeigen. Hier folgten in der Spitze lediglich 3,88 Millionen Zuschauer, wobei hier der Marktanteil von 17,0 Prozent natürlich keinesfalls schlecht ist.Noch zwischen Fußball und «Ein Fall für zwei» konnte sich die «Tagesschau» um 20 Uhr schieben. Das News-Format holte im Vorlauf der Primetime im Ersten 3,91 Millionen Zuschauer ab, sodass sich ein Marktanteil von 18,1 Prozent ergab. Aus der jüngeren Zuschauerschaft konnte das Erste 0,63 Millionen Zuseher vermelden, hiermit waren guten 16,3 Prozent am Markt möglich. Bei den 14- bis 49-Jährigen war der Fußball-Abend von «ran Sat.1» nicht zu schlagen. Die zweite Halbzeit verfolgten stolze 1,01 Millionen Werberelevante, das waren glatte 20,2 Prozent des gesamten Marktes.