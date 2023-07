«The Righteous Gemstones» bekommt eine vierte Runde

US-Fernsehen

Die Fernsehserie von Danny McBride ist für den Fernsehsender ein großer Erfolg.

HBO hat die von der Kritik gefeierte Comedyseriefür eine vierte Staffel verlängert. Die von Danny McBride geschaffene Serie wird am 30. Juli ihre dritte Staffel mit neun Episoden abschließen. Die ersten drei Staffeln sind als Stream auf Max verfügbar. In Deutschland hat Sky die Rechte an der Serie.Die Comedy-Serie erzählt die Geschichte einer weltberühmten Fernsehprediger-Familie mit einer langen Tradition von Devianz, Gier und Wohltätigkeit. Als die verwöhnten Edelsteinkinder endlich ihren Wunsch erfüllen, die Kontrolle über die Kirche zu übernehmen, müssen sie feststellen, dass die Führung schwieriger ist, als sie sich vorgestellt haben, und dass ihr extravaganter Lebensstil einen hohen Preis hat.Amy Gravitt, Executive Vice President, HBO Programming, Head of HBO & Max Comedy Series Zitat: "Machen Sie sich bereit für mehr von der urkomischen Adrenalinfahrt, die «The Righteous Gemstones» ist. Da diese wahrhaft biblische Staffel am Sonntagabend zu Ende geht, freue ich mich, ankündigen zu können, dass wir eine vierte Staffel in Auftrag geben."