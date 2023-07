«Takeshis Castle» feiert noch in dieser Woche sein Deutschland-Comeback

TV-News

In Japan ist die Kultsendung schon seit April verfügbar, nun kommen die acht neu produzierten Folgen auch nach Deutschland.

Amazons Streamgingdienst Prime Video hat einen Starttermin des Show-Comebacks vonkommuniziert und überraschte dabei mit einer sehr kurzen Vorlaufzeit. Die achtteilige Staffel, die bereits im April in Japan auf der Plattform erschienen ist, startet noch in dieser Woche – am Freitag, 4. August. Neben den japanischen Teilnehmern, die die Burg des legendären Beat Takeshi (Takeshi Kitano) erobern wollen, bekommen die Zuschauer auch ein deutsches Voiceover zu hören.Die Neuauflage der einstigen 80er-Jahre-Show wurde im vergangenen Sommer im Midoriyama Studio produziert, jenem Studio, in dem auch die Originalversion umgesetzt wurde. In der Sendung begeben sich hunderte Teilnehmer auf den Weg, um «Takeshi’s Castle» einzunehmen. Auf ihrer Reise müssen sie Hindernisse wie fliegende Riesenpilze, skurrile Fischmenschen, dämonische Labyrinthe und fiese Burgherren- und -damen überwinden. Wer ohne im Wasser oder Matsch zu landen durch den Parcours kommt, den erwartet am Ende der Showdown mit Takeshis Armee.Die Ankündigung über das Show-Comeback schlug vor etwas mehr als einem Jahr einige Wellen. Zuletzt hatte die Kultshow der RTL-Sender Nitro im Programm. Im Sommer 2020 wiederholte der Männersender alte Folgen der Show und fuhr am Sonntagvorabend teilweise sehr gute Quoten von bis zu 3,2 Prozent ein. Im Schnitt reichte es zu einem guten Zielgruppen-Marktanteil von 2,1 Prozent.