Primetime-Check

Wie viele Menschen interessierten sich für das «RTL Aktuell Spezial»? Konnten «Die Retourenjäger» bei RTLZWEI punkten?

Das Erste präsentierte seinen Zuschauern den französisch-belgischen Film, den 3,88 Millionen Zuschauer sahen, was einem Marktanteil von 15,5 Prozent entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen standen 8,4 Prozent zu Buche.informierten ab 22:00 Uhr noch 2,64 Millionen, die Marktanteile sanken auf 12,8 respektive 8,2 Prozent. Das ZDF wiederholte den Krimiund ergatterte ein 5,00-millionenköpfiges Publikum. Der Marktanteil wurde auf starke 19,8 Prozent beziffert.undsicherten dem Mainzer Sender noch 3,98 und 1,62 Millionen sowie 17,1 und 10,4 Prozent. Beim jungen Publikum stieg die Einschaltquote von zunächst 5,3 Prozent auf 9,8 und 7,4 Prozent.VOX lockte mit1,10 Millionen Seher ab drei Jahren zu sich. In der klassischen Zielgruppe durfte sich der Kölner Sender über fantastische 11,2 Prozent Marktanteil freuen – neuer Staffelrekord. Eine weitere Folge, in der es um Chris Töpperwien ging, holte ab 22:15 Uhr 0,64 Millionen und 6,3 Prozent in der Zielgruppe. RTL startete mitin die Primetime und informierte mit der 15-minütigen Sondersendung 1,43 Millionen. 11,6 Prozent standen in der Zielgruppe zu Buche.undwaren im Anschluss noch für 1,42 und 1,30 Millionen Zuschauer sowie 8,8 und 10,1 Prozent gut.ProSieben servierte zwei-Folgen, die sich 0,54 und 0,52 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen wollten. Bei den Umworbenen sicherte sich die rote Sieben schwache 4,8 und 4,9 Prozent.kam ab 22:07 Uhr auf 0,45 Millionen und 4,4 Prozent. Sat.1 kramte den Spielfilmaus dem Archiv und unterhielt 1,19 Millionen Zuschauer. Julia Roberts und Owen Wilson sorgten für gute 8,9 Prozent bei den Werberelevanten.Kabel Eins griff ebenfalls auf Filmware in Form vonzurück. Der knapp dreistündige Blockbuster markierte 0,70 Millionen Zuschauer und 6,4 Prozent Marktanteil. Bei RTLZWEI übernahmenden 20:15-Uhr-Sendeplatz. Panagiota Petridou generierte mit ihrer Sendung eine Sehbeteiligung von 0,48 Millionen sowie eine Zielgruppenquote von ausbaufähigen 3,5 Prozent.