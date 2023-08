«Greys Anatomy»-Doppelfolge mit großen Problemen

Quotennews

Seit Staffelstart hat die Krankenhaus-Serie große Probleme, am Montag sendete ProSieben gleich zwei Folgen, die noch schwächer abschnitten. Auch die anderen US-Serien taten sich schwer.

Seit Ende April füllt ProSieben seine Primetime am Montagabend mit neuen Folgen von. Die 19. Staffel, deren Episoden jeweils eine Woche vor der TV-Ausstrahlung bei Disney+ und Joyn verfügbar sind, hat aber mächtig zu kämpfen und schaffte es bislang nur ein einziges Mal auf Senderschnitt. Am gestrigen Abend präsentierte ProSieben gleich zwei neue Folgen. Um 20:15 Uhr schalteten nur 0,54 Millionen Zuschauer ein – neuer Staffeltiefstwert. Der Marktanteil lag bei nur 2,2 Prozent. In der Zielgruppe wurden 0,23 Millionen 14- bis 49-Jährige und miese 4,8 Prozent ausgewiesen – auch hier lief es in diesem Jahr bislang noch nicht schlechter.Die zweite Folge konnte die Reichweite nicht konstant halten und verlor leicht an Zuschauern. Um 21:11 blieben noch 0,52 Millionen dran, der Marktanteil sank auf 2,1 Prozent. Bei den Umworbenen standen nun 0,24 Millionen und weiterhin schwache 4,9 Prozent zu Buche.ging durch die «Grey’s»-Doppelfolge erst um 22:07 Uhr auf Sendung und hatte es durch den schlechten Vorlauf schwer. Die Feuerwehr aus Seattle kam nur auf 0,45 Millionen Zuschauer, was den Marktanteil immerhin auf 2,4 Prozent steigen ließ. In der Zielgruppe schalteten 70.000 junge Menschen ab, 4,4 Prozent waren die Folge.Um kurz nach 23:00 Uhr folgte weiteres frisches Programm in Form von zwei <9-1-1: Lone Star>>-Episoden. Die Folgen elf und zwölf der dritten Staffel generierten bis kurz vor 1:00 Uhr 0,32 und 0,26 Millionen, was die Marktanteile auf 2,7 und gute 3,9 Prozent verbesserte. Beim werberelevanten Publikum blieb der Unterföhringer Sender aber weiter unter seinen Möglichkeiten und sicherte sich nur 4,6 und 4,7 Prozent. Die Reichweite belief sich zu später Stunde auf 0,12 und 0,08 Millionen Umworbene.