Seven.One und Vodafone setzen Partnerschaft langfristig fort

Vermischtes

Durch den Deal sind die linearen Sender langfristig via GigaTV verfügbar. Kunden dürfen sich zudem auf noch mehr On-Demand-Inhalte bis zu 30 Tage nach der TV-Ausstrahlung freuen.

Die Seven.One Entertainment Group und Vodafone Deutschland haben ihre langjährige Zusammenarbeit am Dienstag langfristig verlängert, wie die beiden Unternehmen bestätigten. Die Basis bildet ein neuer, umfassender Distributionsvertrag, durch den die Inhalte der Seven.One Entertainment Group langfristig über das GigaTV-Angebot via Kabel, Breitband-Anschluss und mobil verfügbar sind. Der neue Deal sieht neben der linearen Verbreitung der Free-TV-Sender in HD und SD nun auch die Verbreitung aller drei Pay-TV-Sender, Sat.1 Emotions ProSieben Fun und Kabel Eins Classics. Während letzterer weiterhin über das Pay-TV-Paket „Vodafone Premium Plus“ enthalten ist, werden Sat.1 Emotions und ProSieben Fun im „Vodafone Premium"-Paket angeboten.Darüber hinaus profitieren durch die neue Vereinbarung auch Vodafone Pay-TV Kunden von erweiterten VOD-Möglichkeiten: Zahlreiche Highlights der drei Pay-TV Sender können in der Mediathek bereits vor der linearen Ausstrahlung sowie danach on Demand abgerufen werden. Darüber hinaus verspricht der Deal noch mehr Inhalte der Seven.One Entertainment Group bis zu 30 Tage nach der TV-Ausstrahlung on-demand bei GigaTV verfügbar zu machen.„Die neue und zukunftsweisende Vereinbarung sichert die maximale Reichweite für unsere Inhalte bei Vodafone Deutschland über Kabel, Breitband und mobile. Die Vodafone-Kund:innen erhalten durch den neuen Vertrag Zugriff auf das umfassende Content-Portfolio unseres Hauses – live oder on-demand. Dies unterstreicht unsere Strategie, zukünftig auch über Partner-Plattformen unsere Streaming-Inhalte anzubieten und zu vermarkten“, erklärt Nicole Agudo Berbel, Geschäftsführerin und Chief Distribution Officer der Seven.One Entertainment Group.Marc Albers, Head of Broadband von Vodafone Deutschland, fügt an: „Die Fortsetzung der erfolgreichen Zusammenarbeit sichert unseren TV-Haushalten den Empfang der vielfältigen Informations- und Unterhaltungsangebote der Seven.One Entertainment Group auch für die kommenden Jahre. Zugleich stärken wir unsere Mediathek - auf der GigaTV-Plattform profitieren unsere Kunden künftig von zusätzlichen und länger verfügbaren Inhalten des Live- und On-Demand-Angebotes.“