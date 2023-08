«Ransom» läuft ab Mitte September wieder

TV-News

Der Fernsehsender RTL Crime wird die Serie im Anschluss an «Dark Winds» ausstrahlen.

RTL Crime strahlt nach der Deutschlandpremiere von «Dark Winds – Der Wind des Bösen» auch noch weitere fiktionale Stoffe aus. Um 21.05 Uhr steht die Wiederholung der Krimi-Serieauf dem Plan, los geht’s am 12. September. Die Pay-TV-Station wird wöchentlich zwei Episoden der Serie zeigen, die aus dem Jahr 2016 stammt. Das Projekt war ambitioniert, immerhin wollte CBS Studios zusammen mit europäischen Firmen eine Produktionsallianz aufbauen.Darum dreht sich «Ransom»: Nachdem sie für ein Vorstellungsgespräch bei der Firma Crisis Resolution abgelehnt wurde, verschafft sich die aufstrebende Verhandlungsführerin Maxine Carlson unerlaubten Zugang zu einer Geiselnahme. Die taktischen Gespräche mit dem Täter werden durch den Top-Experten Eric Beaumont geleitet. In der Hoffnung, dennoch in sein qualifiziertes Team aufgenommen zu werden, liefert sie Beaumont Schlüsselinformationen, die helfen, die Krise zu lösen.Auf dem 22.35-Uhr-Slot zeigt man weiterhin die südafrikanische Thriller-Serie, in der Kim Engelbrecht die Hauptrolle spielt. Das Format von Rohan Dickson und Jake Riddell besteht aus acht Folgen. Eine Stunde später beginnt schon wieder die Wiederholung von