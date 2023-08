Miss Universe unterschreibt bei Roku

US-Fernsehen

Die spanischsprachige Version wird bei Telemundo ausgestrahlt.

Die Miss Universe Organization (MUO), die den jährlichen-Wettbewerb leitet, hat neue mehrjährige Distributionsverträge mit The Roku Channel und Telemundo vereinbart, die den US-amerikanischen Streaming- und Broadcast-Markt in englischer bzw. spanischer Sprache abdecken. Das 72. jährliche Finale wird am 18. November 2023 stattfinden. Der Wettbewerb 2023, der live in El Salvador stattfinden wird, wird von Sergio Alfaro und seiner in LA ansässigen Produktionsfirma InventTV sowie von Paula Shugart und Anne Jakrajutatip für Miss Universe produziert."Wir freuen uns sehr, in den nächsten Jahren mit The Roku Channel und Telemundo zusammenzuarbeiten", sagte Amy Emmerich, CEO von MUO. "Für mich ist dies eine alte Marke, bei der die Leute darauf achten sollten, was wir als Nächstes tun werden, und nicht darauf, was wir in der Vergangenheit getan haben. Die Frauen, mit denen wir arbeiten, und die Fans, die unser Stammpublikum ausmachen, sind ein außergewöhnlich aufmerksames Publikum. Wir wissen es zu schätzen, dass sie jedes Jahr zu uns kommen - und unsere Sendepartner haben das aus erster Hand erfahren."Im Januar 2023 wurde das Finale der 71. Miss Universe zum ersten Mal auf dem Roku Channel gestreamt und wurde zum meistgestreamten Live-Programm auf dem Roku Channel an seinem Sendedatum, wobei Millionen von Streamern mit der Live- und On-Demand-Wiederholung des Wettbewerbs während des Sendewochenendes erreicht wurden."Es ist uns eine Freude, unsere Partnerschaft mit der Miss Universe Organisation weiter auszubauen, und wir freuen uns darauf, das Live-Erlebnis erneut exklusiv auf den Roku Channel zu bringen", so David Eilenberg, Head of Content, Roku Media. "Der Erfolg der letztjährigen Übertragung, die auch das allererste Live-Event des Roku Channels war, zeigt nicht nur den Appetit der Zuschauer auf Live-Programme, sondern auch den Erfolg, den Live-Programme in einer kostenlosen Streaming-Umgebung haben können."Für Telemundo war das Finale mit durchschnittlich 875.000 Zuschauern bei den 18- bis 49-Jährigen und 2,4 Millionen Gesamtzuschauern bei den linearen Zuschauern die Nummer 1 der Unterhaltungssendungen am Samstagabend auf allen Sendern und im Kabel. "Als exklusiver Ausstrahlungsort von Miss Universe in den USA sind wir begeistert, den Wettbewerb live aus El Salvador, einem lateinamerikanischen Land voller Schönheit und reicher Kultur, zu unseren Zuschauern zu bringen", sagte Ronald Day, Präsident für Unterhaltung und Content-Strategie bei Telemundo. "Dieses mit Spannung erwartete globale Ereignis zeigt unsere unterschiedlichen Kulturen und würdigt Frauen, die ihre Länder positiv beeinflusst und anderen geholfen haben, sich zu entwickeln."