Blockbuster-Battle

Brad Pitt als Astronaut, Andy Samberg auf den Spuren von Bill Murray und Bruce Willis in seiner Paraderolle als John McClane. Dieses Battle greift nach den Stars.

Die Bewertung

Die Bewertung

Die Bewertung

(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Alles ist möglich - nur nicht heute. So jedenfalls könnte das Motto des unbekümmerten Nyles lauten. Irgendwie ist er in eine Zeitschleife geraten und erlebt ständig denselben Tag mit derselben Hochzeitsfeier, auf die er seine Freundin Misty nach Palm Springs begleitet hat, aufs Neue. Als das Schicksal endlich etwas Erbarmen zeigt und ihm mit Sarah, ebenfalls Hochzeitsgast, eine Leidensgenossin an die Seite stellt, macht das den Fehler in der Matrix zwar nicht wett, aber immerhin erträglich. Gemeinsam mischen Nyles und Sarah den täglich grüßenden Wahnsinn ganz schön auf: vom Nachspielen ihrer Lieblings-Actionfilme inklusive wilder Verfolgungsjagden über provozierte Flugzeugabstürze bis hin zur Ermordung ihres ewigen Widersachers.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 8IMDb User Rating: 7(RTL, 20:15 Uhr)John McClane hat ein angespanntes Verhältnis zu seinem Sohn Jack, doch als er erfährt, dass dieser in Moskau verhaftet werden soll, fliegt der Cop sofort nach Russland. Dort angekommen, wird McClane Zeuge eines Attentats, kann in den Wirren seinen Sohn und einen Dissidenten befreien und erfährt nebenbei, dass Jack für die CIA arbeitet. Das Trio flüchtet, verfolgt von Polizei und Gangstern, nach Tschernobyl. Quotenmeter schrieb über den Film: „John McClane muss dringend einen weiteren Kampf gegen das Böse aufnehmen, denn mit so einem spannungsarmen, charakterlosen Film wie diesem sollte sich keine Leinwand-Ikone in den Ruhestand verabschieden.“The Movie Database (TMDB): 5Rotten Tomatoes Audience Score: 4Metascore: 3IMDb User Rating: 5(ProSieben, 20:15 Uhr)Sci-Fi-Abenteuer mit Hollywood-Beau Brad Pitt: Der Astronaut Roy McBride wird für einen geheimen Auftrag rekrutiert. Er soll zum Neptun reisen, um seinen Vater wiederzufinden, der seit einem Einsatz vor zwanzig Jahren vermisst wird. Doch es geht nicht nur um das Schicksal von Roys Vater, sondern auch um das der Erde - denn dort herrschen seit der missglückten Mission elektromagnetische Stürme, die drohen, den Planeten zu zerstören. Hier geht’s zur Quotenmeter-Kritik, die im September 2019 zum Kinostart erschien. The Movie Database (TMDB): 6Rotten Tomatoes Audience Score: 4Metascore: 8IMDb User Rating: 7