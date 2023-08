Dritte Staffel für «The Summer I Turned Pretty»

US-Fernsehen

Für Amazon war die zweite Runde der Serie ein großer Hit. Nun soll es neue Folgen geben.

Am Donnerstag gab Prime Video bekannt, dass es grünes Licht für eine zehnteilige dritte Staffel der globalen Hit-Seriegegeben hat. Das Prime Video-Drama, das auf der Bestseller-Buch-Trilogie von Jenny Han basiert, war ein großer Erfolg und kam vor allem bei jungen weiblichen Zuschauern sehr gut an. Die zweite Staffel von «The Summer I Turned Pretty» gehört zu den zehn meistgesehenen Staffeln aller Serien, die jemals bei Prime Video ausgestrahlt wurden. Die zweite Staffel feierte am 14. Juli Premiere und konnte die Zuschauerzahlen der ersten Staffel innerhalb von drei Tagen nach dem Start mehr als verdoppeln."Wir sind begeistert von der Leidenschaft, mit der die Fans «The Summer I Turned Pretty» angenommen haben und die Summer Fridays zu einem Unterhaltungsphänomen gemacht haben", sagt Vernon Sanders, Head of Television, Amazon und MGM Studios. "Diese charmante, zu Herzen gehende Serie hat gezeigt, wie breit gefächert unser Kundenstamm ist und spricht eine junge, vielfältige Zuschauerschaft an. Jenny Han ist eine begnadete Geschichtenerzählerin, deren Fans schon lange auf das dritte Kapitel dieser Geschichte gewartet haben. Wir freuen uns, ihnen heute mitteilen zu können, dass sie sich auf noch viel mehr Sommer freuen können. Vielen Dank an Jenny, Sarah Kucserka und Karen Rosenfelt und unsere Freunde bei wiip für ihre bemerkenswerte Arbeit und Partnerschaft."Die dritte Staffel wurde noch vor den Streiks der WGA und SAG-AFTRA offiziell genehmigt. Die Produktion der dritten Staffel wird erst beginnen, wenn die Verhandlungen mit diesen Gewerkschaften abgeschlossen sind. Die neuen Folgen von «The Summer I Turned Pretty» werden von den Showrunnern Jenny Han und Sarah Kucserka geleitet. Han, Kucserka und Karen Rosenfelt fungieren als ausführende Produzenten, zusammen mit Hope Hartman, Mads Hansen und Paul Lee für wiip. Die Serie ist eine Koproduktion von Amazon Studios und wiip.