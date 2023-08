«Lego Masters» kehr am Freitagabend zurück

TV-News

Daniel Hartwich präsentiert ab September sechs neue Folgen des Spielbaustein-Wettbewerbs.

RTL hat eine neue Staffel des Erfolgsformatsangekündigt und plant mit sechs neuen regulären Ausgaben am Freitagabend. Der Startschuss erfolgt am 1. September um 20:15 Uhr – ein Freitag. Damit kehrt das Format, das von Daniel Hartwich moderiert wird, auf den angestammten Sendeplatz zurück, nachdem eine „Winterchampion“-Staffel im Dezember am Donnerstagabend gesendet worden war.Trotz eines zufriedenstellenden Auftakts mit einem zweistelligen Marktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen wurde die vierteilige Reihe zu keinem Erfolg. Im Schnitt interessierten sich nur 1,20 Millionen Menschen für die Ausgaben, in der Zielgruppe wurden ausbaufähige 9,6 Prozent verbucht.In «Lego Masters» treten insgesamt acht Teams in den Wettstreit um den „Lego Masters“-Pokal und 25.000 Euro Preisgeld. In verschiedenen Challenges stehen den Duos insgesamt 2,5 Millionen Klemmbaustein zur Verfügung. Die Jury bestehend aus Deutschlands einzigen zertifizierten Lego-Experten Rene Hoffmeister und Lego-Designdirektorin Elisabeth Kahl-Backes gibt die anspruchsvollen Aufgaben vor.