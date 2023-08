A&E zeigt «Secrets of Prince Andrew»

US-Fernsehen

Der Fernsehsender hat das neue Special für den 21. August angekündigt.

A&E präsentiert die neueste Folge der bahnbrechenden «Secrets of»-Reihe,, von Bitachon365 und Candle Media. Das Dokumentarfilm-Special hat am Montag, 21. August, um 20 Uhr Premiere.«Secrets of Prince Andrew» erzählt die Insider-Geschichte von Andrews skandalgeplagtem Leben, einschließlich des desaströsen «BBC Newsnight»-Interviews im November 2019, das die Monarchie in ihren Grundfesten erschütterte. Diese definitive Prinz-Andrew-Biografie enthält die Drehungen und Wendungen der Palast-Intrigen, geheime Gespräche und wirft einen Blick auf die Beteiligung der Königin an den Auswirkungen der «BBC Newsnight»-Enthüllungen. Mit exklusiven Interviews und einem noch nie dagewesenen Zugang bietet das Programm eine einzigartige Perspektive auf das Leben des Prinzen und gibt einen detaillierten Einblick in die Kette von Ereignissen, die zu seinem Sturz führten.«Secrets of Prince Andrew» enthält Interviews mit der bekannten Journalistin Emily Maitlis, die aus erster Hand über die nervenaufreibenden Vorbereitungen und das Interview berichtet, das Prinz Andrews Leben für immer verändert hat. Außerdem kommen Samantha McAlister, die «BBC Newsnight»-Produzentin, die über ein Jahr lang mit dem Palast über das Interview verhandelte und den Knüller ihres Lebens sicherte, die Journalistin und Autorin Vicky Ward, Palastinsider sowie Freunde und Berater, die Prinz Andrew am besten kennen, zu Wort.