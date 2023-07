«Besser! So?»: RTL mit neuem Nacht-Format

TV-News

Außerdem kehren «Die Versicherungsdetektive» ins Programm zurück. Schadenregulierer Patrick Hufen passiert in der ersten Folge ein Novum und sorgt selbst für einen Schaden.

Obwohl sich RTL erst vor wenigen Tagen von dem Sendeplatz „Die Nacht-Doku“ nach dem «Nachtjournal» getrennt hat ( Quotenmeter berichtete ), wird es ab dem 21. August ein neues Reportage-Format in der Nacht von Montag auf Dienstag geben. Ab 1:15 Uhr debütiert die Reihe, in der Reporterin Celine Fries im Mittelpunkt steht. Geplant sind insgesamt fünf 30-minütige Folgen.Die erste Ausgabe dreht sich um die Frage, ob man noch Fleisch essen ohne schlechtes Gewissen könne. Dafür trifft Fries unter anderem auf Landwirtin Gabriele Mörixmann, die einen sogenannten „Aktivstall“ für Schweine betreibt. Weiter gibt Koch Justin Schnittke Tipps, wie Fleisch richtig zubereitet wird. Gemeinsam mit der Reporterin geht er später auf einen Grillabend und bringt Fleischesser und Nicht-Fleischesser an einen Tisch.Darüber hinaus kehrenam Sonntagnachmittag ins Programm zurück. Auch von der Doku-Soap mit Patrick Hufen und Timo Heitmann gibt ab 20. August immer sonntags um 16:45 Uhr fünf Episoden zu sehen. Die 14. Staffel beginnt mit einer Premiere für den Schadenregulierer Hufen, denn er sorgt bei einem Versicherungsnehmer für einen Schaden. Heitmann dagegen schlägt sich mit einer Lupe herum, die gleich zwei verschiedene Brandlöcher verursacht haben soll.