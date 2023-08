«Frasier»-Revival startet am 13. Oktober

US-Fernsehen

In den USA und Kanada wird die zehnteilige Serie bereits früher ausgestrahlt.

Paramount+ veröffentlichte am Dienstag einen ersten Teaser zum-Revival. Die TV-Serie mit Kelsey Grammer kehrt nach fast 19 Jahren Pause zurück. Doch diesmal hat Paramount die Vermarktung selbst in die Hand genommen. In den USA und Kanada ist die Serie ab dem 12. Oktober auf Paramount+ zu sehen, alle anderen Länder bekommen die Sitcom ab dem 13. Oktober serviert.Zum Start bekommen die Abonnenten zwei Episoden serviert, jeden Donnerstag (USA/Kanada)/Freitag (International) gibt es eine neue Geschichte. Der Fernsehsender CBS strahlt am Dienstag, 17. Oktober, ab 21.15 Uhr ebenfalls zwei «Fraser»-Episoden aus. Die übrigen acht Episoden bleiben exklusiv beim hauseigenen Streamingdienst.In der offiziellen Serienbeschreibung heißt es: "Die neue Serie folgt Frasier Crane (Grammer) in das nächste Kapitel seines Lebens, als er nach Boston zurückkehrt, um sich neuen Herausforderungen zu stellen, neue Beziehungen zu knüpfen und den einen oder anderen alten Traum zu verwirklichen. Frasier ist wieder da!"Zur Besetzung gehören ebenfalls Jack Cutmore-Scott als Frasiers Sohn Freddy, Nicholas Lyndhurst als Frasiers ehemaliger Kommilitone und heutiger Universitätsprofessor Alan, Toks Olagundoye als Alans Kollegin und Leiterin der psychologischen Abteilung der Universität, Jess Salgueiro als Freddys Mitbewohnerin Eve und Anders Keith als Frasiers Neffe David. Bebe Neuwirth wird in einer Gastrolle als Dr. Lilith Sternin zu sehen sein.