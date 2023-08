Sportdigital Fussball zeigt US Open Cup

TV-News

Mit Inter Miami FC könnte auch Lionel Messi den Pokal gewinnen.

Der TV-Sender Sportdigital Fussball hat sich die aktuellen Rechte am US Open Cup, dem Pokalwettbewerb der Vereinigten Staaten, gesichert. Der Pokalwettbewerb begann am 21. März 2023, das Finale findet am 27. September statt. Die 99 Mannschaften bestreiten insgesamt 95 Spiele.Inter Miami FC, bei dem mittlerweile Lionel Messi unter Vertrag steht, gewann Ende April Miami FC erst im Elfmeterschießen mit 3:5. In der Gruppenphase besiegte man Charleston Battery mit 1:0. Es folgten Siege gegen Nashville SC, Birmingham Legion FC und am 23. August spielt das Team gegen den FC Cincinnati. Ein Sieg würde den Einzug ins Finale bedeuten. Sportdigital Football überträgt das Spiel ab 01:05 Uhr.Anschließend spielen Houston Dynamo und Salt Lake City den zweiten Finalisten aus (24. August, 03.30 Uhr). Für den Rest der Saison 2023 sowie die Jahre 2024 und 2025 überträgt der Fußballsender den US Open Cup, den nationalen Pokalwettbewerb der USA. Selbst in den Vereinigten Staaten von Amerika sind die Zuschauerzahlen am Fußball-Pokal sehr überschaubar.