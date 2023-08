CBS produziert ein Bob-Barker-Special

US-Fernsehen

Schon am Donnerstag geht die «The Price is Right»-Folge auf Sendung.

Das Bob-Barker-Special von, eine neue einstündige Sondersendung zu Ehren des Lebens und der Karriere der geliebten verstorbenen Fernsehlegende und Tierschutzaktivistin, die ein langjähriges Mitglied der CBS-Familie war, wird am Donnerstag, den 31. August, um 20.00 Uhrauf dem CBS Television Network ausgestrahlt und auf Paramount+ gestreamt. Drew Carey, der die Nachfolge von Bob Barker als Moderator in der Spielshow angetreten hat und ein langjähriger Fan und Freund von Barker ist, wird Barkers Leben und Vermächtnis als Moderator der Sendung würdigen."Diese Hommage an den legendären Bob Barker wird bei Generationen von «The Price Is Right»-Fans, die Bob, seinen Humor, seine Fähigkeit, mit den Kandidaten in Kontakt zu treten, und sein angeborenes Talent, aus jedem Moment das Beste zu machen, geliebt haben, großartige Erinnerungen wecken", so Margot Wain, SVP of daytime programs. "Bob war einzigartig; man wird sich an ihn als außergewöhnlichen Moderator, engagierten Tierschützer und, wie er es ausdrücken würde, als 'treuen Freund und Getreuen' erinnern. Wir freuen uns sehr, dass wir seine zahlreichen Leistungen würdigen und sein Andenken auf diese Weise ehren können."Barker, der am vergangenen Samstag (26. August) im Alter von 99 Jahren starb, war 35 Jahre lang Gastgeber von «The Price Is Right», der am längsten laufenden Spielshow im Fernsehen. Er war von 1972 bis 2007 Moderator der Sendung und dafür bekannt, dass er jeden Tag mit dem Zitat "Helfen Sie, die Tierpopulation zu kontrollieren. Lassen Sie Ihr Haustier sterilisieren oder kastrieren. Er wurde mit 14 Daytime Emmy Awards als herausragender Spielshow-Moderator ausgezeichnet und erhielt bei den Daytime Emmy Awards 1999 einen Preis für sein Lebenswerk.