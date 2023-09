CNN Max & Co.: Max hat viel vor

US-Fernsehen

Im September wird der Streamingdienst auch die neue Serie «Young Love» starten.

Ab dem 27. September wird Max mit dem Start von CNN Max in den USA rund um die Uhr Nachrichten in seinem Streaming-Angebot anbieten, das in allen Max-Paketen - Max With Ads, Max Ad-Free und Max Ultimate Ad-Free - enthalten ist. CNN Max wird die exzellente Berichterstattung von CNN, die globale Nachrichtenerfassung und die Live-Programme von CNN US und CNN International nutzen und speziell für Max entwickelte Programme anbieten.Die Max Original-Animationsserie(21. September) baut auf dem animierten Kurzfilm «Hair Love» von Matthew A. Cherry und Sony Pictures Animation auf, in dem es um die Beziehung zwischen einem afroamerikanischen Vater, seiner Tochter Zuri und die schwierigste Aufgabe geht, die einem Vater je begegnen kann - die Haare seiner Tochter zum ersten Mal zu schneiden. Die Serie ist voller Komik und Herz und bietet einen ehrlichen Einblick in die Welt einer eng verbundenen Familie in Chicago, die mit ihrer Karriere, ihrer Ehe, ihrer Elternschaft, sozialen Problemen und der Dynamik zwischen den Generationen jongliert, während sie gleichzeitig versucht, sich ein besseres Leben aufzubauen. Zu den Sprechern gehören Scott Mescudi, Issa Rae, Loretta Devine, Harry Lennix, Tamar Braxton, Sheryl Lee Ralph, Debra Wilson und Brooke Monroe Conaway.In ihrem ersten HBO-Stand-up-Special, das im September dieses Jahres Premiere feiert, wird die Komikerin und Autorin Sam Jay («Pause with Sam Jay») auf der Bühne des Brooklyn Steel eine urkomisch freimütige Diskussion über die Akzeptanz von Unterschieden, den Stress von Langzeitbeziehungen und die Kraft der Empathie führen.(13. September) beschreibt das bemerkenswerte Leben und die Karriere von Donyale Luna, dem ersten schwarzen Model, das das Cover von Harper's Bazaar (1965) und Vogue (1966) zierte. Die dritte Staffel von(28. September) folgt Jesse, der in London lebt und in einem örtlichen Kino arbeitet, während er nach der Trennung von Filmstar Tom ein neues Single-Leben erkundet. Zwei Jahre nach der Trennung steht Jessie unter dem Druck des Erwachsenwerdens und wird mit den Konsequenzen ihrer eigenen Entscheidungen konfrontiert, während ihre Freunde in die nächsten Lebensabschnitte aufbrechen, während Jessie sich fragt, wonach sie wirklich sucht. Die Serie wurde von der Komikerin und Autorin Rose Matafeo entwickelt und von Matafeo, Alice Snedden und Nic Sampson mitgeschrieben; Matafeo und Snedden führen auch Regie.