Atlanta-«Housewives»-Reunion steht an

US-Fernsehen

Nach dem Finale sind gleich zwei Stunden Wiedersehen geplant.

Das überdimensionale Finale von Staffel 15 der Reality-Showwurde am Sonntag, 27. August um 20 Uhr ausgestrahlt. Bravos zweiteiliges Wiedersehen mit den Gesichtern der aktuellen Staffel beginnt am Sonntag, den 3. September um 20.00 Uhr.Moderator Andy Cohen setzt sich mit Kandi Burruss, Kenya Moore, Shereé Whitfield, Drew Sidora, Marlo Hampton und Sanya Richards-Ross sowie den Freundinnen Monyetta Shaw-Carter und Courtney Rhodes zusammen, um die atemberaubendsten und schattigsten Momente dieser Staffel zu diskutieren.In der ersten Folge des zweiteiligen Wiedersehens treffen die Damen aufeinander, um große Neuigkeiten und noch größere Moden zu teilen. Die Beziehung von Drew und Kandi nimmt eine unfreundliche Wendung. Courtney und Monyetta schließen sich der Hauptbesetzung an, um die Details der geheimen Aufnahmen von der Portugal-"Kollusion" zu besprechen. Im dramatischen, überdimensionalen Abschluss des «The Real Housewives of Atlanta»-Wiedersehens konfrontiert Drew Courtney. Sanya offenbart ihren Schmerz mit Kenya. Kandi und Marlo lassen ihre Fehde wieder aufleben. Drew sieht sich mit ihrem entfremdeten Ehemann Ralph konfrontiert, da sie beide mit dem Vorwurf der Untreue konfrontiert sind.