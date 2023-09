Frühe Premiere für «Slava, der Hund»

TV-News

Die Miniserie ist mit Heike Makatsch und Sibel Kekilli besetzt.

Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) hatbei Maria von Heland in Auftrag gegeben. Am Samstag, den 16. September 2023, feiert die sechsteilige Miniserie bereits um 05.00 Uhr Premiere in der ARD Mediathek. Eine Woche später ist die Serie auch als Film zu sehen: Das Erste strahlt den Fernsehfilm um 08.20 Uhr aus.Zu Kriegsbeginn im Frühjahr 2022 flieht Familie Lutsenko mit dem Zug aus Ukraine: die Kinder Andryi (9) und Alona (6), ihre Mutter Nyka, Urgroßmutter Ba und Slava - der vielleicht weiseste Hund des Universums. Ihr Vater bleibt zurück, doch er organisiert noch die Aufnahme seiner Familie bei Nikolai, dem Ex-Freund seiner Frau, in Hamburg. Die Flucht der Lutsenkos verwandelt sich in ein magisches Abenteuer, als sie die Zirkusartisten Taras und Solomia aus Kyiv treffen, deren Tochter Zoe sich beim ersten Anblick in Slava schockverliebt. In Hamburg angekommen, gestaltet sich die Begrüßung durch Nikolai schwierig, und so geht im allgemeinen Chaos ausgerechnet der Hund verloren.Heike Makatsch, Sandra Borgman, Sibel Kekilli, Silke Bodenbender, Katya Molchanova, Ivan Shvedoff, Oleksandr Yatsenyuk und Valentyna Krya spielen die Hauptrollen. Maria von Heland führte nicht nur die Regie, sondern schrieb auch das Drehbuch. Jonathan von Heland, Nadia Lyudchik und Sara von Heland waren ihre Assistenten.