BBC zeigt «Junior Eurovision Song Contest»

England

Nachdem man in diesem Jahr wieder teilnimmt, übernimmt man die Produktion von France Télévisions.

Nach einem unvergesslichen Eurovision Song Contest, der in diesem Jahr in Liverpool für die Ukraine veranstaltet wurde, wird derin diesem Herbst von der BBC übertragen. Das Vereinigte Königreich wird einen Act für die Altersgruppe 9-14 Jahre für den Talentwettbewerb am Sonntag, den 26. November 2023 vorschlagen.Frankreich wird Gastgeber der Veranstaltung im Palais Nikaïa in Nizza sein, nachdem Lissandro 2022 mit seinem Lied „Oh Maman!“ gewonnen hatte. Im vergangenen Jahr wurde der «Junior Eurovision Song Contest» zum ersten Mal in der Geschichte des Wettbewerbs von der BBC übertragen. Freya Skye vertrat das Vereinigte Königreich beim Wettbewerb in Eriwan, Armenien, mit dem Lied „Lose My Head“, gewann die Publikumsabstimmung und belegte insgesamt den fünften Platz. Deutschland nahm 2022 nicht teil. Insgesamt schickte der KIKA nur zwei Kinder in der europäischen Wettbewerb.Patricia Hidalgo, Direktorin für Kinder und Bildung bei der BBC, sagt: "Nach dem fabelhaften Spektakel des Eurovision Song Contest in diesem Jahr in Liverpool sind wir sehr stolz darauf, die Junior Eurovision erneut bei der BBC zu veranstalten und Kindern und ihren Familien die Möglichkeit zu geben, diese unglaubliche Show gemeinsam zu genießen."