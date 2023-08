«Extra» punktet mit der Gierflation nicht

Quotennews

Um 20.15 Uhr startete RTL mit der letzten Folge seiner „ultimativen“ Bau-Challenge.

In den vergangenen Wochen verzeichnete RTL mitmittelmäßige Werte. Am Dienstagabend stand das Finale an, in dem die vier Rohbau-Wohnungen fertig gestellt wurden. Moderatorin Eva Brenner konnte 1,05 Millionen Zuschauer ab drei Jahren begrüßen, die Architekt Alexander Pieper, Retail-Design-Consultant Kristina Ströh und «Hot oder Schrott»-Legende Detlef Steves über die Schulter sahen. Die Sendung verbuchte 4,5 Prozent Marktanteil. Die sechste und vorerst letzte Folge sicherte sich 0,34 Millionen Zuschauer und 7,3 Prozent.Im 20-minütigenerzählte Moderatorin Pinar Atalay den Zuschauern, was der Sondergipfel zwischen CSU-Chef Markus Söder und dem Freie Wähler-Vorsitzenden Hubert Aiwanger brachte. Die Sendung aus Berlin sicherte sich 0,88 Millionen Zuschauer und 5,0 Prozent, bei den jungen Menschen waren 0,34 Millionen dabei. Der Marktanteil wurde mit 7,3 Prozent beziffert.Das von Mareile Höppner moderiertewidmete sich den Themen wie der „Gierflation“ in der Gastronomie, der Drogenkrise im Frankfurter Bahnhofviertel und Smart-Home-Geräte. Werden diese Dinger zum Fluch oder Segen? Das 85-minütige Magazin erreichte 0,88 Millionen Zuschauer und fuhr 5,8 Prozent Marktanteil ein, bei den Werberelevanten wurden 0,21 Millionen und 8,1 Prozent gemessen.