Ryan Clark moderiert «Inside the NFL»

US-Fernsehen

Die ehemaligen NFL-Stars Channing Crowder, Jay Cutler, Chad Johnson und Chris Long werden Analysten.

The CW Network und NFL Films haben eine Besetzung ehemaliger NFL-Stars für die kommende Staffel der wöchentlichen Sendunggestartet, die am Dienstag, den 5. September Premiere feiert. Ryan Clark, Super-Bowl-Champion der Pittsburgh Steelers, wird die Sendung moderieren. Neben ihm werden der ehemalige Linebacker der Miami Dolphins, Channing Crowder, Pro Bowl-Quarterback Jay Cutler, Pro Bowl-Wide Receiver Chad Johnson und der zweifache Super Bowl-Champion und Walter Payton NFL Man of the Year-Preisträger Chris Long als Analysten fungieren, die bisher ungesehene Highlights und exklusive NFL Films-Mikrofonaufnahmen der aufregendsten Spiele der Woche analysieren und ungefilterte Kommentare abgeben."Wir freuen uns sehr, Ryan, Channing, Jay, Chad und Chris in der CW-Familie willkommen zu heißen, während wir «Inside the NFL» auf seine Fernsehpremiere vorbereiten", so Dennis Miller, Präsident von The CW Network. "Sie alle verfügen nicht nur über ein tiefes Verständnis, Wissen und Leidenschaft für das Spiel, sondern bringen auch einen einzigartigen Sinn für Humor und Spaß mit. Außerdem haben sie keine Angst, ihre Meinung zu jedem Thema zu äußern. Diese Staffel von «Inside the NFL» wird ein Muss für alle Football-Fans sein.""Wir sind so stolz darauf, dass «Inside the NFL» seit unglaublichen 47 Jahren von Football-Fans geliebt und konsumiert wird", sagte Ross Ketover, Senior Executive, NFL Films. "Jeden Tag, an dem ich zur Arbeit kam, ging es immer um den nächsten Schritt... Ich habe davon geträumt, Moderator zu sein, aber nicht einmal in meinen kühnsten Träumen hätte ich gedacht, dass ich Moderator von «Inside the NFL» sein würde", so Ryan Clark. "Ich habe gegen all die Analysten gespielt, die mich am Dienstagabend begleiten werden, und habe immer bewundert, wie sie an das Footballspiel herangegangen sind. Ich freue mich darauf, die gleiche Leidenschaft in das neue «Inside the NFL» einfließen zu sehen, jetzt, wo wir alle im selben Team sind."